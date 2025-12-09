НБУ відкликав ліцензію на окремі види діяльності фінкомпанії "АСАП Фінанс": яка причина

Національний банк України (НБУ) 08 грудня 2025 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії на деякі види діяльності у ТОВ "АСАП Фінанс" (ЄДРПОУ 43586698).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, компанія втратила право здійснювати діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг, а саме: факторингу та надання коштів і банківських металів у кредит.

Ключовою причиною цього рішення стало перешкоджання проведенню позапланової інспекційної перевірки НБУ. У жовтні цього року Національний банк ініціював перевірку "АСАП Фінанс". Однак, під час спроби її здійснити, інспекційна група зафіксувала факт відмови у її проведенні через ненадання необхідних документів та інформації.

Такі дії компанії унеможливили досягнення мети перевірки, що, згідно з чинним законодавством України ("Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також відповідними положеннями НБУ), є прямою підставою для відкликання ліцензії.

Адміністративний акт НБУ набирає чинності з дня його доведення до відома ТОВ "АСАП Фінанс" у встановленому порядку, зокрема, з дня надсилання рішення на електронну адресу фінансової компанії.

Про "АСАП Фінанс"

ТОВ "АСАП Фінанс" — українська фінансова компанія, зареєстрована у квітні 2020 року. Згідно із даними Youcontrol, її видом діяльності є надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), грошове посередництво, фінансовий лізинг та інші види кредитування. Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Руслан Ігнатенко.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наклав штраф у розмірі 120 тис. грн на ПрАТ "Велта" за подання недостовірної регуляторної звітності.