НБУ відкликав ліцензії та виключив з Держреєстру фінансових установ дві кредитні спілки: яка причина

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії та виключив із Державного реєстру фінансових установ дві кредитні спілки: "Харківська каса взаємодопомоги" (ЄДРПОУ 06716981) та "Господар" (ЄДРПОУ 25896724).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це рішення було ухвалено 21 листопада Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 21 листопада 2025 року на підставі власних заяв спілок. Процедура проводилася згідно з особливим порядком, що діє в період воєнного стану.

Обидві установи мали стандартні ліцензії на діяльність кредитної спілки, які дозволяли їм надавати такі фінансові послуги:

надання коштів та банківських металів у кредит;

залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 жовтня 2025 року активи та зобов'язання цих спілок були незначними у загальному обсязі ринку:

"Харківська каса взаємодопомоги": активи становили 5 342,19 тис. грн (0,41 % ринку), зобов’язання – 1 093,24 тис. грн (0,16 % ринку);

"Господар": активи – 967,83 тис. грн (0,07 % ринку), зобов’язання – 132,90 тис. грн (0,02 % ринку).

Нагадаємо, у жовтні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на чотири компанії, і станом на 1 листопада їхня загальна кількість становила 787.