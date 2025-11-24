Запланована подія 2

НБУ отозвал лицензии и исключил из Госреестра финансовых учреждений два кредитных союза: какая причина

здание НБУ
Нацбанк исключил из Госреестра финучреждений 2 кредитных союза. / НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза: "Харьковская касса взаимопомощи" (ЕГРПОУ 06716981) и "Хозяин" (ЕГРПОУ 25896724).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это решение было принято 21 ноября Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 21 ноября 2025 года на основании собственных заявлений союзов. Процедура проводилась в соответствии с особым порядком, действующим в период военного положения.

Оба учреждения имели стандартные лицензии на деятельность кредитного союза, позволявшие им предоставлять следующие финансовые услуги:

  • предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 октября 2025 г. активы и обязательства этих союзов были незначительными в общем объеме рынка:

  • "Харьковская касса взаимопомощи": активы составляли 5342,19 тыс. грн (0,41% рынка), обязательства - 1093,24 тыс. грн (0,16% рынка);
  • "Хозяин": активы – 967,83 тыс. грн (0,07% рынка), обязательства – 132,90 тыс. грн (0,02% рынка).

Напомним, в октябре 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре компании и по состоянию на 1 ноября их общее количество составило 787.

Автор:
Татьяна Ковальчук