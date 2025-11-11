В октябре количество небанковских финучреждений сократилось на четыре компании: актуальное состояние рынка

В октябре 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре компании, и по состоянию на 1 ноября их общее количество составило 787. Количество банков оставалось неизменным – 60 учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Изменения в реестрах и лицензиях

В течение октября из реестров было исключено шесть небанковских финансовых учреждений.



В частности, по инициативе заявителя был исключен один рисковый страховщик. Принудительно из реестров было исключено пять учреждений: два ломбарда и три финансовых компании. Также в реестры были включены две финансовые компании.

По инициативе заявителя были аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, ломбарду и рисковому страховщику. Принудительно были аннулированы лицензии финансовой компании и ломбарда. Также НБУ выдал три лицензии финансовым компаниям.

Актуальное состояние рынка

На первое ноября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

финансовые компании - 417 (было 418);

страховщики non-life - 49 (было 50);

ломбарды - 102 (было 104);

кредитные союзы - 88 (без изменений);

страховые брокеры: 45 (без изменений);

коллекторские компании - 74 (без изменений).

Количество банковских групп осталось неизменным (16), тогда как количество небанковских финансовых групп в октябре увеличилось на одну, достигнув 42.

Платежный рынок

На платежном рынке действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, и 10 международных систем (количество не изменилось). Количество платежных учреждений сократилось на одно (до 16).

В октябре в Национальный банк поступило 243 запроса от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Больше всего запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей (131) и страховщиков (55).

Напомним, Национальный банк Украины отозвал у ООО "ФК "Интер Финанс" лицензию на осуществление деятельности финансовой компании, в частности, предоставление кредитов и факторинговых услуг, которое было принято после внеплановой проверки.