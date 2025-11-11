Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В октябре количество небанковских финучреждений сократилось на четыре компании: актуальное состояние рынка

нбу
В октябре количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось / НБУ

В октябре 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на четыре компании, и по состоянию на 1 ноября их общее количество составило 787. Количество банков оставалось неизменным – 60 учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Изменения в реестрах и лицензиях

В течение октября из реестров было исключено шесть небанковских финансовых учреждений.

В частности, по инициативе заявителя был исключен один рисковый страховщик. Принудительно из реестров было исключено пять учреждений: два ломбарда и три финансовых компании. Также в реестры были включены две финансовые компании.

По инициативе заявителя были аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, ломбарду и рисковому страховщику. Принудительно были аннулированы лицензии финансовой компании и ломбарда. Также НБУ выдал три лицензии финансовым компаниям.

Актуальное состояние рынка

На первое ноября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • финансовые компании - 417 (было 418);
  • страховщики non-life - 49 (было 50);
  • ломбарды - 102 (было 104);
  • кредитные союзы - 88 (без изменений);
  • страховые брокеры: 45 (без изменений);
  • коллекторские компании - 74 (без изменений).

Количество банковских групп осталось неизменным (16), тогда как количество небанковских финансовых групп в октябре увеличилось на одну, достигнув 42.

Платежный рынок

На платежном рынке действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, и 10 международных систем (количество не изменилось). Количество платежных учреждений сократилось на одно (до 16).

В октябре в Национальный банк поступило 243 запроса от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Больше всего запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей (131) и страховщиков (55).

Напомним, Национальный банк Украины отозвал у ООО "ФК "Интер Финанс" лицензию на осуществление деятельности финансовой компании, в частности, предоставление кредитов и факторинговых услуг, которое было принято после внеплановой проверки.

Автор:
Татьяна Ковальчук