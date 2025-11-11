Запланована подія 2

Читати українською

Финансовая компания потеряла лицензию после проверки НБУ: в чем причина

НБУ
Финансовая компания "Интер Финанс" лишена лицензии / НБУ

Национальный банк Украины отозвал у ООО "ФК" Интер Финанс" лицензию на осуществление деятельности финансовой компании, в частности, предоставление кредитов и факторинговых услуг. Такое решение принято после внеплановой проверки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Интер Финанс" потеряла лицензию

НБУ отозвал лицензию у ООО "ФК "Интер Финанс" на осуществление деятельности финансовой компании, включавшей предоставление кредитов, факторинговых услуг и операций с банковскими металлами.

Решение принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 10 ноября 2025 года. В ходе внеплановой проверки регулятор установил, что компания фактически не находится по юридическому адресу, указанному в Едином государственном реестре.

О компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Интер Финанс" было зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15 млн грн.

Компания осуществляла деятельность в сфере предоставления финансовых услуг, не охватывающих страхование или пенсионное обеспечение.

Среди дополнительных направлений работы посредничество на финансовом рынке, услуги по финансовому лизингу, а также предоставление различных видов кредитования.

Бенефициарный владелец – Половинцева Екатерина.

Напомним, в октябре НБУ применил меры влияния в виде требований о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений, к двум небанковским финансовым учреждениям - ООО "ФК "Авиор" и ООО "Лайт Финанс".

Автор:
Ольга Опенько