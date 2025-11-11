Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Фінансова компанія втратила ліцензію після перевірки НБУ: в чому причина

НБУ
Фінансова компанія "Інтер Фінанс" позбавлена ліцензії / НБУ

Національний банк України відкликав у ТОВ "ФК" Інтер Фінанс" ліцензію на здійснення діяльності фінансової компанії, зокрема надання кредитів та факторингових послуг. Таке рішення ухвалено після позапланової перевірки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

"Інтер Фінанс" втратила ліцензію

НБУ відкликав ліцензію у ТОВ "ФК "Інтер Фінанс" на провадження діяльності фінансової компанії, що включала надання кредитів, факторингових послуг та операцій з банківськими металами.

Рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 10 листопада 2025 року. Під час позапланової перевірки регулятор встановив, що компанія фактично не перебуває за юридичною адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Інтер Фінанс" було зареєстровано в 2021році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15 млн грн.

Компанія здійснювала діяльність у сфері надання фінансових послуг, що не охоплюють страхування або пенсійне забезпечення.

Серед додаткових напрямів роботи — посередництво на фінансовому ринку, послуги з фінансового лізингу, а також надання різних видів кредитування.

Бенефіціарний власник - Половінцева Катерина.

Нагадаємо, у жовтні НБУ застосував заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень, до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "ФК "Авіор" та ТОВ "Лайт Фінанс".

Автор:
Ольга Опенько