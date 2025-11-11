У жовтні кількість небанківських фінустанов скоротилася на чотири компанії: актуальний стан ринку

У жовтні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на чотири компанії, і станом на 1 листопада їхня загальна кількість становила 787. Кількість банків залишалася незмінною – 60 установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зміни у реєстрах та ліцензіях

Упродовж жовтня з реєстрів було виключено шість небанківських фінансових установ.



Зокрема, за ініціативою заявника було виключено одного ризикового страховика. Примусово з реєстрів було виключено п’ять установ: два ломбарди та три фінансові компанії. Також до реєстрів було включено дві фінансові компанії.

За ініціативою заявника було анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду. Також НБУ видав три ліцензії фінансовим компаніям.

Актуальний стан ринку

Станом на перше листопада 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

фінансові компанії — 417 (було 418);

страховики non-life — 49 (було 50);

ломбарди — 102 (було 104);

кредитні спілки — 88 (без змін);

страхові брокери: 45 (без змін);

колекторські компанії — 74 (без змін).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16), тоді як кількість небанківських фінансових груп у жовтні збільшилася на одну, досягнувши 42.

Платіжний ринок

На платіжному ринку діють 15 платіжних систем, створених резидентами, та 10 міжнародних систем (кількість не змінилася). Кількість платіжних установ скоротилася на одну (до 16).

У жовтні до Національного банку надійшло 243 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Найбільше запитів стосувалося фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (131) та страховиків (55).

Нагадаємо, Національний банк України відкликав у ТОВ "ФК" Інтер Фінанс" ліцензію на здійснення діяльності фінансової компанії, зокрема надання кредитів та факторингових послуг. Таке рішення ухвалено після позапланової перевірки.