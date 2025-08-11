Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Девять финкомпаний, страховщик и три кредитных союза потеряли лицензии в июле

НБУ
Число небанковских учреждений уменьшилось до 799 / НБУ

В июле 2025 года Национальный банк принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Небанковский рынок Украины сократился

В июле 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось с 812 до 799, в то время как количество банков осталось на уровне 60.

Национальный банк принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза. Кроме того, регулятор аннулировал лицензии восьми финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и трем кредитным союзам, еще одной финансовой компании лицензия аннулирована добровольно. Одному кредитному союзу отказано в выдаче лицензии, а двум финансовым компаниям и одному рисковому страховщику расширены объемы лицензий.

По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине работают:

  • 423 финансовых компании (против 432 в июле).
  • 51 страховщик non-life (было 52).
  • 10 life-страховщиков (без изменений).
  • 1 страховщик со спецстатусом.
  • 105 ломбардов (без изменений).
  • 90 кредитных союзов (было 93).
  • 1 лизингодатель (без изменений).
  • 44 страховые брокеры (без изменений).
  • 74 коллекторские компании (без изменений).

В июле 2025 года количество банковских групп в Украине выросло до 16, в то время как количество небанковских финансовых групп осталось на уровне 40.

На платежном рынке продолжают работать 15 платежных систем, созданных резидентами (включая государственные, без изменений) и 10 международных систем (против 12 в июне).

Среди поставщиков финансовых платежных услуг действуют:

  • 17 платежных учреждений (было 18).
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги (без изменений).
  • 1 банк-эмитент электронных денег (без изменений).
  • 1 оператор почтовой связи (без изменений).

В другие участники платежного рынка входят 48 коммерческих агентов и 31 технологический оператор платежных услуг — их количество также не изменилось.

Напомним, Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер.

Автор:
Ольга Опенько