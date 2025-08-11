- Категория
Девять финкомпаний, страховщик и три кредитных союза потеряли лицензии в июле
В июле 2025 года Национальный банк принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Небанковский рынок Украины сократился
В июле 2025 года количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось с 812 до 799, в то время как количество банков осталось на уровне 60.
Национальный банк принудительно исключил из реестров девять финансовых компаний, одного рискового страховщика и три кредитных союза. Кроме того, регулятор аннулировал лицензии восьми финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и трем кредитным союзам, еще одной финансовой компании лицензия аннулирована добровольно. Одному кредитному союзу отказано в выдаче лицензии, а двум финансовым компаниям и одному рисковому страховщику расширены объемы лицензий.
По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине работают:
- 423 финансовых компании (против 432 в июле).
- 51 страховщик non-life (было 52).
- 10 life-страховщиков (без изменений).
- 1 страховщик со спецстатусом.
- 105 ломбардов (без изменений).
- 90 кредитных союзов (было 93).
- 1 лизингодатель (без изменений).
- 44 страховые брокеры (без изменений).
- 74 коллекторские компании (без изменений).
В июле 2025 года количество банковских групп в Украине выросло до 16, в то время как количество небанковских финансовых групп осталось на уровне 40.
На платежном рынке продолжают работать 15 платежных систем, созданных резидентами (включая государственные, без изменений) и 10 международных систем (против 12 в июне).
Среди поставщиков финансовых платежных услуг действуют:
- 17 платежных учреждений (было 18).
- 12 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги (без изменений).
- 1 банк-эмитент электронных денег (без изменений).
- 1 оператор почтовой связи (без изменений).
В другие участники платежного рынка входят 48 коммерческих агентов и 31 технологический оператор платежных услуг — их количество также не изменилось.
Напомним, Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер.