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НБУ обновил порядок осуществления финмониторинга, валютного и санкционного надзора: детали
Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что введенные изменения касаются:
- условий продления сроков проведения плановой и внеплановой выездных проверок;
- сроков представления НБУ плана мер банка, небанковского учреждения с целью устранения выявленных при проверке нарушений.
В изменениях также предусмотрено, что регулятор будет предоставлять банкам и небанковским учреждениям справку о выездной проверке и акт о результатах безвыездного надзора как в бумажной, так и в электронной формах.
Как объясняют в НБУ, изменения введены с целью повышения эффективности осуществления надзора, а также уменьшения нагрузки на банки и небанковские учреждения при проведении надзорных процедур.
Указанные изменения вступают в силу с 24 июня 2025 года.
Напомним, НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".