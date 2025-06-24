НБУ обновил порядок осуществления финмониторинга, валютного и санкционного надзора: детали

Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что введенные изменения касаются:

условий продления сроков проведения плановой и внеплановой выездных проверок;

сроков представления НБУ плана мер банка, небанковского учреждения с целью устранения выявленных при проверке нарушений.

В изменениях также предусмотрено, что регулятор будет предоставлять банкам и небанковским учреждениям справку о выездной проверке и акт о результатах безвыездного надзора как в бумажной, так и в электронной формах.

Как объясняют в НБУ, изменения введены с целью повышения эффективности осуществления надзора, а также уменьшения нагрузки на банки и небанковские учреждения при проведении надзорных процедур.

Указанные изменения вступают в силу с 24 июня 2025 года.

Напомним, НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".