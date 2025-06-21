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Требования к банкам в проведении операций с запасами наличных денег актуализируют: что предлагает НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает для обсуждения проект постановления о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведение операций с ними.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финрегулятора.
Основные изменения
Документ актуализирует определенные требования к уполномоченным банкам, которые касаются:
- уровня среднедневного остатка запасов наличных денег на хранении в каждом обособленном подразделении;
- доли пригодных банкнот мелких номиналов в запасах наличных денег на хранении;
- лимита запасов наличных денег на хранении.
Документом также предусмотрено обеспечение хранящихся в уполномоченных банках лимитов запасов наличных Нацбанка в целом на банк в сумме не менее:
- 6 млрд грн на 01 января 2026;
- 7 млрд грн на 1 января 2027 года.
Новые термины и нормы
Предлагается ввести новые сроки и нормы по обслуживанию банков и максимальному объему наличности на хранении, а также ослабить требования по наличию большегрузного автотранспорта, формированию запасов наличности в случае перемещения ее между банками и другие требования.
Кроме того, договор будет дополнен пунктом, касающимся порядка расчетов за услуги, полученные уполномоченным банком .
Замечания и предложения к Проекту принимаются согласно форме представления замечаний и предложений до 30 июня 2025 включительно.
Напомним, НБУ вынес на общественное обсуждение проект положения, регулирующего порядок информирования кредитными союзами потребителей об условиях финансовой услуги привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.