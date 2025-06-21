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Требования к банкам в проведении операций с запасами наличных денег актуализируют: что предлагает НБУ

здание НБУ, деревья, дорога
НБУ вынес на обсуждение проект постановления о передаче запасов наличных денег. / Википедия

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает для обсуждения проект постановления о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведение операций с ними.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финрегулятора.

Основные изменения

Документ актуализирует определенные требования к уполномоченным банкам, которые касаются:

  • уровня среднедневного остатка запасов наличных денег на хранении в каждом обособленном подразделении;
  • доли пригодных банкнот мелких номиналов в запасах наличных денег на хранении;
  • лимита запасов наличных денег на хранении.

Документом также предусмотрено обеспечение хранящихся в уполномоченных банках лимитов запасов наличных Нацбанка в целом на банк в сумме не менее:

  • 6 млрд грн на 01 января 2026;
  • 7 млрд грн на 1 января 2027 года.

Новые термины и нормы

Предлагается ввести новые сроки и нормы по обслуживанию банков и максимальному объему наличности на хранении, а также ослабить требования по наличию большегрузного автотранспорта, формированию запасов наличности в случае перемещения ее между банками и другие требования.

Кроме того, договор будет дополнен пунктом, касающимся порядка расчетов за услуги, полученные уполномоченным банком .

Замечания и предложения к Проекту принимаются согласно форме представления замечаний и предложений до 30 июня 2025 включительно.

Напомним, НБУ вынес на общественное обсуждение проект положения, регулирующего порядок информирования кредитными союзами потребителей об условиях финансовой услуги привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Автор:
Татьяна Ковальчук