Вимоги до банків у проведення операцій із запасами готівки актуалізують: що пропонує НБУ

Національний банк України (НБУ) пропонує для обговорення проєкт постанови про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінрегулятора.

Основні зміни

Документ актуалізує певні вимоги до уповноважених банків, які стосуються:

рівня середньоденного залишку запасів готівки на зберіганні в кожному відокремленому підрозділі;

частки придатних банкнот дрібних номіналів у запасах готівки на зберіганні;

ліміту запасів готівки на зберіганні.

Документом також передбачено забезпечення лімітів запасів готівки Нацбанку, що зберігаються в уповноважених банках, у цілому на банк у сумі не менше:

6 млрд грн на 01 січня 2026 року;

7 млрд грн на 01 січня 2027 року.

Нові терміни та норми

Пропонується запровадити нові терміни та норми щодо обслуговування банків та максимального обсягу готівки на зберіганні, а також послабити вимоги щодо наявності великовантажного автотранспорту, формування запасів готівки в разі переміщення її між банками та інші вимоги.

Крім того, договір буде доповнено пунктом, що стосується порядку розрахунків за послуги, отримані уповноваженим банком.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 30 червня 2025 року включно.

Нагадаємо, НБУ виніс на громадське обговорення проєкт положення, яке регулює порядок інформування кредитними спілками споживачів про умови фінансової послуги залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.