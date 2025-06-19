Нацбанк посилює захист клієнтів кредитних спілок: що зміниться

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт положення, яке регулює порядок інформування кредитними спілками споживачів про умови фінансової послуги залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нові вимоги до кредитних спілок

Документ пропонує чітко визначити, яку саме інформацію потрібно надавати споживачам на офіційному сайті спілки або в рекламних матеріалах. Йдеться про умови вкладів (депозитів) і інші важливі нюанси, які клієнт повинен знати ще до укладення договору.

Основні цілі нового положення:

забезпечити прозорість умов фінансових послуг;

дозволити клієнтам зручно порівнювати пропозиції різних кредитних спілок за допомогою спеціального калькулятора доходів;

підвищити обізнаність громадян про рівень захисту їхніх вкладів у кредитних спілках, включаючи гарантії з боку системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Кредитним спілкам надаватиметься перехідний період, аби адаптувати свою діяльність до нових вимог регулятора.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні прийняли новий закон про кредитні спілки. Документ розширює коло осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Тепер ними можуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні, зокрема фермерські господарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), кооперативи та мікропідприємства.