НБУ припинив діяльність кредитної спілки: про яку мова

Національний банк України, керуючись особливим порядком, що діє під час воєнного стану, анулював ліцензію та виключив кредитну спілку “Довіра” з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про кредитну спілку "Довіра"

Кредитна спілка "Довіра" мала ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, зокрема:

кредитування коштами та банківськими металами;

залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 березня 2025 року обсяг активів кредитної спілки "Довіра" становив 553,51 тис. грн, що дорівнює 0,04 % загального обсягу активів ринку кредитних спілок.

Її зобов’язання сягали 190,61 тис. грн — 0,02 % ринку відповідно.

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Довіра" була зареєстрована в 2004 році.

Бенефіціарний власник (контролер) - Левко Василь.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні прийняли новий закон про кредитні спілки. Документ розширює коло осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Тепер ними можуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні, зокрема фермерські господарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), кооперативи та мікропідприємства.