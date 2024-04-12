Погана кредитна історія та просте оформлення: чому українці беруть мікрокредити

Українці часто користуються послугами МФО й беруть мікрокредити. Так, за даними Опендатабот, минулого року загалом уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на суму 40,62 млрд грн. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. У середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць.

В основному мікропозики оформляють на короткий термін (до 30 днів) і невелику суму – до 20 тис. грн. Відсотки у мікрокредитів величезні – нараховуються щодня і можуть становити 1% в день .

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року набрав чинності закон, який, зокрема, обмежує ставку за мікрокредитами, які надають фінансові компанії, до 1 % на день. Втім, відсотки досі залишаються високими, порівнюючи з умовами овердрафту та банківських кредитів.

Олександр Алимов, начальник управління кредитних продуктів Unex Bank, каже, що мікрокредити завжди були дуже популярними серед певної категорії громадян. До початку повномасштабного вторгнення загальна заборгованість за позиками МФО перевищувала 15 мільярдів гривень.

10 млрд грн заборгованість за позиками МФО за три квартали 2023 року

До початку повномасштабного вторгнення загальна заборгованість за позиками МФО перевищувала 15 мільярдів гривень. Тобто говорити можна скоріше про поступове відновлення мікрокредитування, ніж про його зростання.



"Загалом, феномен популярності мікропозик не є суто українським. Регулятори різних країн, в тому числі з-поміж розвинених економік, час від часу навіть порушують питання щодо його обмеження, наприклад, за максимальною ставкою, оскільки не бачать інших способів захистити громадян від надмірного боргового навантаження", – пояснив Алимов.

Він додає, що популярність мікропозик МФО має лише одне пояснення – максимальна простота оформлення та мінімальні вимоги до позичальників. Чимало людей стають клієнтами МФО в критичних ситуаціях: родич потрапив до лікарні, банально не вистачає грошей на найнеобхідніше до зарплати. В таких випадках чимало людей навіть не намагаються рахувати майбутні витрати за кредитом і беруть гроші там, де їх найпростіше можна отримати. Звідси й домінування "ліків" та "їжі" у наведеній в дослідженні статистиці.

"Близько 20% українців, що спробували позику МФО, назавжди відмовляються від цієї послуги. Натомість починають користуватися набагато дешевшими банківськими продуктами. Решта часом на довгі роки стає майже вимушеним клієнтом МФО", – зазначив Алимов.

Він наголошує, що не варто демонізувати МФО – вони є у більшості країн та за правильного підходу цілком можуть виконувати роль екстреного фінансового помічника. Вони у своїй практиці, розглядаючи клієнтські заявки, бачать кейси людей, що беруть такі позики регулярно, але буквально за кілька днів гасять їх, не потрапляючи в замкнене коло кредитної заборгованості.

Банки не настільки прості в оформленні кредитів. Вони суворіше ставляться до кредитної історії потенційного позичальника, ретельніше перевіряють його платоспроможність, оцінюють поточне боргове навантаження. Відтак певна категорія клієнтів в принципі не має шансів отримати кредит в банку. Якщо в людини вже є багато кредитів, платежі за якими перевищують розмір зарплати, фіксуються численні прострочки з внесення платежів за графіком, отримати кредит в банку такому позичальнику фактично неможливо.

"Часто потенційні позичальники навіть не намагаються звертатися до банків й одразу йдуть до МФО. Це не надто раціональна фінансова поведінка, оскільки в банках можна оформити набагато зручніші та дешевші кредитні продукти. Від звичайного карткового овердрафту, про який можна запитати в роботодавця, до карткового кредиту та позики готівкою. Перші два варіанти взагалі дуже вигідні, оскільки за них не треба сплачувати відсотків, поки клієнт не використовує гроші з кредитного ліміту. До того ж більшість банків по кредитних картках надають клієнтам пільговий період, протягом якого відсотки не нараховуються", – підсумував Олександр Алимов.