На ліки, їжу та одяг: чому українці все частіше беруть мікрокредити під шалені відсотки

Українці зараз все частіше беруть мікрокредити. Згідно з дослідженням Асоціації українських банків стосовно ринку кредитування від мікрофінансових організаціях (МФО), заагалом серед дорослого населення – 13% користується послугами МФО. Майже половина користувачів мікрофінансування говорить, що потреби в кредитах під час повномасштабної війни зросла, а 23% стверджують, що звернулись за мікрокредитами вперше саме через воєнні дії.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Як часто українці беруть мікрокредити

Послугами МФО українці користуються тому, що для них це простіше й швидше – так відповіло 67% респондентів. Ще 15% сказали про те, що банки їм не дають кредити чи їх потрібно занадто довго чекати.

Кількість українців, які брали мікрокредити, значно зросла за останні два роки:

13% опитаних вперше вирішили оформити мікрокредит;

46% користувачів стали брати кредити частіше;

12% користувачів стали брати кредити рідше.

Дослідження Асоціації українських банків

Найчастіше громадяни України беруть мікрокредити для того, щоб купити товари щоденного вжитку до наступної заробітної плати, придбати ліки та відремонтувати власне житло або автомобіль.

З тих, хто отримав швидкі позики, витрачають кошти на:

щоденні потреби — 67%;

придбання ліків в аптеці – 31%;

витрати на ремонт житла або авто – 19%.

Дослідження Асоціації українських банків

Також багато витрачають мікрокредити на сплату комунальних платежів, придбання взуття або одягу. Ці потреби складали відповідно 17% та 15% тих, хто кредитувався

60% має 1-3 активних мікрокредити й 70% користується одночасно 1-3 МФТК (мікрофінансовими фінтехкомпаніями). Основна причина використання декількох кредитів – нестача грошей – 61%, тобто сума одного кредиту, скоріш за все, замала для покриття всіх необхідних витрат.

"Це дослідження підкреслює соціальну значущість, а подекуди критично необхідну роль мікрокредитування в Україні під час воєнного стану, яке надає тимчасову підтримку тим, хто опинився у фінансовій скруті", – зазначив Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Які ставки за кредитами в Україні

Українці загалом часто користуються послугами МФО й беруть мікрокредити. Так, за даними Опендатабот, минулого року загалом уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на суму 40,62 млрд грн. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. У середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць.

Але ростуть не лише темпи мікрокредитування. Фінкомпанії також наростили кредитування. За даними НБУ за 2023 рік було надано на 70% більше позик населенню, ніж у 2022 році, але це все ще на 40% менше, ніж у 2021 році.

Для того, аби швидко отримати гроші на нагальні потреби не часто звертаються саме до банків, адже оформляти кредит у банку – довше та важче, ніж у МФО. Ще один варіант – овердрафт на картці. Щоправда, не всі громадяни мають хорошу кредитну історію та доступ до кредитних коштів на банківських картках.

Дослідження Асоціації українських банків

Богдан Слуцький, фінансовий аналітик, говорить що такі цифри вказують на те, що український внутрішній ринок мікрокредитування поступово адаптується до нових умов після падіння з початку повномасштабного вторгнення агресора, проте ще не досяг довоєнного рівня.

Аналогічна тенденція спостерігається і на банківському ринку кредитування громадян. До початку повномасштабного вторгнення портфель виданих банками кредитів фізичним особам досягнув понад 255 млрд грн. Станом на початок березня 2023 року (через рік після повномасштабного вторгнення) цей показник був уже на 25% менше – 205 млрд грн . Станом на початок березня 2024 року, портфель виданих банками кредитів фізичним особам зріс на майже 13% (порівняно з 2022 роком) – до 231 млрд грн , але це на 24 млрд грн менше показника 2021 року.

Вартість нецільових гривневих банківських кредитів для громадян за останній рік трохи подешевшала. Якщо у січні 2023 року середня банківська ставка складала 34,9% річних, то у січні 2024 року – 34,2% річних (мінус 0,7 відсоткового пункту). Якщо розділити цей показник на 12 місяців, то виходить 2,85% на місяць.

Подешевшала за останній рік і вартість гривневого овердрафту. Якщо у січні 2023 року середня ставка за ним складала 16,9% річних, то у січні 2024 року – 14,7% (мінус 2,2 відсоткових пункти). Або 1,23% на місяць Богдан Слуцький Фінансовий аналітик

Чому українці обирають МФО і які альтернативи

В основному мікропозики оформляють на короткий термін (до 30 днів) і невелику суму – до 20 тис. грн. Відсотки у мікрокредитів величезні – нараховуються щодня і можуть становити 1% в день .

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року набрав чинності закон, який, зокрема, обмежує ставку за мікрокредитами, які надають фінансові компанії, до 1 % на день. Втім, відсотки досі залишаються високими, порівнюючи з умовами овердрафту та банківських кредитів.

Олександр Алимов, начальник управління кредитних продуктів Unex Bank, каже, що мікрокредити завжди були дуже популярними серед певної категорії громадян. До початку повномасштабного вторгнення загальна заборгованість за позиками МФО перевищувала 15 мільярдів гривень.

10 млрд грн заборгованість за позиками МФО за три квартали 2023 року

До початку повномасштабного вторгнення загальна заборгованість за позиками МФО перевищувала 15 мільярдів гривень. Тобто говорити можна скоріше про поступове відновлення мікрокредитування, ніж про його зростання.

"Загалом, феномен популярності мікропозик не є суто українським. Регулятори різних країн, в тому числі з-поміж розвинених економік, час від часу навіть порушують питання щодо його обмеження, наприклад, за максимальною ставкою, оскільки не бачать інших способів захистити громадян від надмірного боргового навантаження", – пояснив Алимов.

Він додає, що популярність мікропозик МФО має лише одне пояснення – максимальна простота оформлення та мінімальні вимоги до позичальників. Чимало людей стають клієнтами МФО в критичних ситуаціях: родич потрапив до лікарні, банально не вистачає грошей на найнеобхідніше до зарплати. В таких випадках чимало людей навіть не намагаються рахувати майбутні витрати за кредитом і беруть гроші там, де їх найпростіше можна отримати. Звідси й домінування "ліків" та "їжі" у наведеній в дослідженні статистиці.

Близько 20% українців, що спробували позику МФО, назавжди відмовляються від цієї послуги. Натомість починають користуватися набагато дешевшими банківськими продуктами. Решта часом на довгі роки стає майже вимушеним клієнтом МФО Олександр Алимов Начальник управління кредитних продуктів Unex Bank

Він наголошує, що не варто демонізувати МФО – вони є у більшості країн та за правильного підходу цілком можуть виконувати роль екстреного фінансового помічника. Вони у своїй практиці, розглядаючи клієнтські заявки, бачать кейси людей, що беруть такі позики регулярно, але буквально за кілька днів гасять їх, не потрапляючи в замкнене коло кредитної заборгованості.

Банки не настільки прості в оформленні кредитів. Вони суворіше ставляться до кредитної історії потенційного позичальника, ретельніше перевіряють його платоспроможність, оцінюють поточне боргове навантаження. Відтак певна категорія клієнтів в принципі не має шансів отримати кредит в банку. Якщо в людини вже є багато кредитів, платежі за якими перевищують розмір зарплати, фіксуються численні прострочки з внесення платежів за графіком, отримати кредит в банку такому позичальнику фактично неможливо.

"Часто потенційні позичальники навіть не намагаються звертатися до банків й одразу йдуть до МФО. Це не надто раціональна фінансова поведінка, оскільки в банках можна оформити набагато зручніші та дешевші кредитні продукти. Від звичайного карткового овердрафту, про який можна запитати в роботодавця, до карткового кредиту та позики готівкою. Перші два варіанти взагалі дуже вигідні, оскільки за них не треба сплачувати відсотків, поки клієнт не використовує гроші з кредитного ліміту. До того ж більшість банків по кредитних картках надають клієнтам пільговий період, протягом якого відсотки не нараховуються", – підсумував Олександр Алимов.

Порівняємо, скільки переплатять українці, якщо візьмуть 20 тис. грн у кредит на місяць за допомогою різних інструментів. Для розрахунків ми обрали середні відсоткові ставки й умови кредитування.