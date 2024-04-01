Кількість мікрокредитів зросла у 1,5 рази: українці взяли у борг 40,62 млрд грн у 2023 році

У минулому році українці уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. У середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість мікрокредитів зросла у 1,5 рази

Аналітики наголошують, що стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано.

За їхніми даними, попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

В середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік.

"В 2023 році українці взяли в МФО у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни", - підкреслюють в "Опендатабот".

Середня сума мікрокредиту становить 4 926 грн

Як зауважують в "Опендатабот", середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

"Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та досягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника — 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щокварталу й лише наприкінці року зменшилася — на 144 млн грн", - зазначають в "Опендатабот".

Дві третини українців беруть в борг, аби лиш "дотягнути" до зарплати

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються майже 13% дорослого населення України, водночас частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% у 2022 році до 67% у 2023 році. Про це свідчать результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків (АУБ).

Згідно з результатами дослідження, другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів - 31% (+16 процентних пунктів (п.п.) до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля - 19% (+7 п.п.).

Слідом за ними найпопулярнішими причинами оформлення мікропозик виявилися платежі за комунальними послугами - 17% (+8 п.п.), купівля одягу та взуття - 15% (+7 п.п.).

В Україні обмежили ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу

22 листопада Верховна Рада прийняла в цілому ініційований НБУ законопроект 9422 щодо відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг.

Новий закон допоможе врегулювати ринок МФО та зменшити надмірне боргове навантаження на одного позичальника.

Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Сьогодні ж середній показник на ринку мікрокредитування коливається у межах 2-2,5% на день.

Джерело фото: ua.depositphotos.com