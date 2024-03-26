Як позичити гроші, щоб не отримати відмову

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Проблеми у житті, що торкнулися багатьох українців за останні два роки, призвели до того, що багато з них звикли до постійної заборгованості, регулярно оформлюючи кредити на різні потреби.

Але неспроможність вчасно повернути гроші часто призводить до відмови в кредитуванні від банків, а також до занесення неблагонадійних клієнтів до чорного списку.

Якщо мова йде про необов’язкові покупки, відмову в кредиті легко пережити. Але що робити у разі нагальних витрат: лікування чи термінового ремонту авто? В таких ситуаціях можна оформлювати кредити без відмов від Moneyveo чи інших мікрофінансових організацій, які нині активно пропонують свої послуги.

Чому банки відмовляють у кредитах

Причини такої ситуації різноманітні:

прострочені платежі;

відсутність поручителів;

порушення фінансової дисципліни;

відсутність офіційного працевлаштування;

неможливість надати заставу;

невтішна кредитна історія та інші.

Мотиви можуть бути різними, проте результат залишається однаковим — відмова у кредиті. Сперечатися марно, краще шукати альтернативні варіанти розв'язання проблеми.

Переваги кредитування в МФО

Мікрофінансові організації майже ніколи не відмовляють в отриманні невеликих позик. Це зовсім не означає, що вони роздають гроші усім. Звичайно, перевірки кредитної історії та інших моментів проводяться, але МФО мають багато способів вплинути на безвідповідальних клієнтів.

Попри доволі великі процентні ставки, мікрокредити на короткий строк залишаються популярними, бо мають низку переваг:

відсутність поручителів;

мінімальний пакет документів;

швидкість схвалення заявок (10–20 хвилин);

цілодобова доступність;

миттєве зарахування коштів на банківську картку;

повна конфіденційність;

можливість отримати позику, не виходячи з дому;

зручне повернення грошей кількома способами;

мізерна відсоткова ставка на перший кредит.

Отримати мікрокредит може будь-який повнолітній і дієздатний громадянин України.

Особливості кредитів МФО

На відміну від звичайних банків, де відсотки потрібно сплачувати щомісяця, мікрофінансові компанії стягують оплату за кожний день використання коштів. Тож, якщо вам потрібен кредит на кілька місяців чи рік, цей варіант може бути недоречним, оскільки сума переплати буде великою.

Втім, кредити МФО рідко видаються більше, ніж на місяць. Якщо на повернення коштів потрібно більше часу, договір завжди можна продовжити, сплативши відсотки за минулий період.

Щоб отримати потрібну суму, достатньо мати при собі паспорт, ІПН і платіжну картку будь-якого українського банку, а також заповнити коротку заявку на сайті обраної компанії. Вся процедура займає максимум півтора десятка хвилин, після чого гроші можна витрачати на свій розсуд.

Погашення мікрокредитів також не потребує зусиль. Гроші можна переказати онлайн, скориставшись реквізитами, вказаними у договорі або на сайті компанії. Практично всі МФО пропонують різні варіанти повернення коштів, тож можна вибрати найзручніший.

Відомості про ліцензії та дозволи Moneyveo

Ліцензія на здійснення господарської діяльності на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія та номер відсутні, рішення про видачу ліцензії №1001 від 14.05.2015 року, початок дії ліцензії 14.05.2015 року, переоформлена 26.01.2017 року, тимчасового зупинення дії ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна (безстрокова).

Фінансова установа включена до Державного реєстру фінансових установ за порядковим номером 1011.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії IK №105 від 21.03.2013, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер: 16102832, анулювання та припинення дії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи не застосовувалось.