Как одолжить деньги, чтобы не получить отказ

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Проблемы в жизни, коснувшиеся многих украинцев за последние два года, привели к тому, что многие из них привыкли к постоянной задолженности, регулярно оформляя кредиты на разные нужды.

Но неспособность вовремя вернуть деньги часто приводит к отказу в кредитовании от банков, а также к занесению неблагонадежных клиентов в черный список.

Если речь идет о необязательных покупках, отказ в кредите легко пережить. Но что делать в случае неотложных расходов: лечения или срочного ремонта авто? В таких ситуациях можно оформлять кредиты без отказов от Moneyveo или других микрофинансовых организаций, ныне активно предлагающих свои услуги.

Почему банки отказывают в кредитах

Причины такой ситуации разнообразны:

просроченные платежи;

отсутствие поручителей;

нарушение финансовой дисциплины;

отсутствие официального трудоустройства;

невозможность предоставить залог;

неутешительная кредитная история и другие.

Мотивы могут быть разными, однако результат остается одинаковым – отказ в кредите. Спорить бесполезно, лучше искать альтернативные варианты решения проблемы.

Преимущества кредитования в МФО

Микрофинансовые организации почти никогда не отказывают в получении небольших ссуд. Это совсем не значит, что они раздают деньги всем. Конечно, проверки кредитной истории и других моментов проводятся, но у МФО много способов повлиять на безответственных клиентов.

Несмотря на довольно большие процентные ставки, микрокредиты на короткий срок остаются популярными, поскольку имеют ряд преимуществ:

отсутствие поручителей;

минимальный пакет документов;

скорость одобрения заявок (10–20 минут);

круглосуточная доступность;

мгновенное зачисление средств на банковскую карту;

полная конфиденциальность;

возможность получить ссуду, не выходя из дома;

удобное возвращение денег несколькими способами;

мизерная процентная ставка по первому кредиту.

Получить микрокредит может любой совершеннолетний и дееспособный гражданин Украины.

Особенности кредитов МФО

В отличие от обычных банков, где проценты нужно платить ежемесячно, микрофинансовые компании взимают оплату за каждый день использования средств. Итак, если вам нужен кредит на несколько месяцев или год, этот вариант может оказаться неуместным, поскольку сумма переплаты будет большой.

Впрочем, кредиты МФО редко выдаются больше, чем в месяц. Если на возврат средств уходит больше времени, договор всегда можно продлить, уплатив проценты за истекший период.

Чтобы получить нужную сумму, достаточно иметь при себе паспорт, ИНН и платежную карту любого украинского банка, а также заполнить краткую заявку на сайте избранной компании. Вся процедура занимает максимум полтора десятка минут, после чего деньги можно тратить по своему усмотрению.

Погашение микрокредитов также не требует усилий. Деньги можно перевести онлайн, воспользовавшись реквизитами, указанными в договоре или на сайте компании. Практически все МФО предлагают разные варианты возврата средств, так что можно выбрать самый удобный.

Сведения о лицензиях и разрешениях Moneyveo

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, выдана Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, серия и номер отсутствуют, решение о выдаче лицензии №1001 от 14.05.2015 года, начало действия лицензии 14.05.2015 года, переоформлено 26.01.2017 года, временной остановки действия лицензии не применялось, аннулирование лицензии не применялось, лицензия действительна (бессрочная).

Финансовое учреждение включено в Государственный реестр финансовых учреждений по порядковому номеру 1011.

Свидетельство о регистрации финансового учреждения серии IK №105 от 21.03.2013, выданное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, регистрационный номер: 16102832, аннулирование и прекращение действия свидетельства о регистрации финансового учреждения.