Количество микрокредитов выросло в 1,5 раза: украинцы взяли в долг 40,62 млрд грн в 2023 году

В прошлом году украинцы заключили 8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения . В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество микрокредитов выросло в 1,5 раза

Аналитики подчеркивают, что утверждать о нищете украинцев с начала полномасштабной войны рано.

По их данным, несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.

В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году.

"В 2023 году украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма ссуд все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны", - подчеркивают в "Опендатабот".

Средняя сумма микрокредита составляет 4926 грн

Как отмечают в "Опендатаботе", средняя сумма микрокредита составила 4 926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

"В то же время задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 01 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла и только в конце года уменьшилась - на 144 млн грн", - отмечают в "Опендатабот".

Две трети украинцев берут в долг, чтобы "дотянуть" до зарплаты

Услугами микрофинансовых организаций (МФО) пользуются почти 13% взрослого населения Украины, в то же время доля заемщиков, принимающих кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, увеличилась с 42% в 2022 году до 67% в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования влияния войны на микрокредитование в Украине по заказу Ассоциации украинских банков (АУБ).

Согласно результатам исследования, вторым по популярности целевому назначению кредита является оплата лечения или покупки медикаментов – 31% (+16 процентных пунктов (п.п.) к показателям до 2022 года). Третье место заняли затраты на ремонт жилья и автомобиля – 19% (+7 п.п.).

Вслед за ними наиболее популярными причинами оформления микрозаймов оказались платежи по коммунальным услугам – 17% (+8 п.п.), покупка одежды и обуви – 15% (+7 п.п.).

В Украине ограничили ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки

22 ноября Верховная Рада приняла в целом инициированный НБУ законопроект № 9422 относительно ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг.

Новый закон поможет урегулировать рынок МФО и уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного заемщика.

Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. Сегодня же средний показатель на рынке микрокредитования колеблется в пределах 2-2,5% в день.

Источник фото: ua.depositphotos.com