В 2023 году уже две трети заемщиков микрокредитов в Украине брали их, чтобы "дотянуть" до зарплаты

Услугами микрофинансовых организаций (МФО) пользуются почти 13% взрослого населения Украины, в то же время доля заемщиков, берущих кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, увеличилась с 42% до 2022 года до 67% в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования влияния войны на микрокредитование в Украине по заказу Ассоциации украинских банков (АУБ), презентованного в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, вторым по популярности целевым назначением кредита является оплата лечения или покупки медикаментов – 31% (+16 процентных пунктов (п.п.) к показателям до 2022 года). Третье место заняли затраты на ремонт жилья и автомобиля – 19% (+7 п.п.).

Вслед за ними наиболее популярными причинами оформления микрозаймов оказались платежи по коммунальным услугам – 17% (+8 п.п.), покупка одежды и обуви – 15% (+7 п.п.).

По данным исследования, потребности по большинству других статей увеличились или остались на прежнем уровне, тогда как частота оформления микрокредита с целью отпуска упала сразу вдвое – с 10% до 2022 года до 5%.

Отмечено, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года 13% респондентов впервые взяли микрокредит, 46% стали брать их чаще, в то время как 12%, наоборот, реже.

Мизерное количество опрошенных (3%) ответило, что совсем отказалось от оформления микрокредитов, а 26% сообщили, что их поведение относительно частоты привлечения микрокредитов после полномасштабного вторжения РФ не изменилось.

Согласно исследованию, 34% респондентов берут микрокредиты по несколько раз в месяц, такая же доля опрошенных предпочитает оформлять один-два микрокредита ежемесячно. Раз в три-пять месяцев берут микрозаймы 13% опрошенных, раз в полгода - 7%, а один микрокредит за год или реже оформляют по 5% респондентов соответственно.

Согласно данным исследования, месячный доход клиентов МФО составляет от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн для 39% опрошенных, от 7 тыс. грн до 15 тыс. грн - у 32% и менее 7 тыс. грн - для 8% респондентов. При этом 12% опрошенных клиентов МФО имеют доход от 30 тыс. грн. до 45 тыс. грн. в месяц, а 6% - более 45 тыс. грн.

Отмечается, что исследования проводились с 5 по 21 декабря 2023 года. Опросы проводились в формате онлайн-интервью, в которых приняли участие 1079 клиентов МФО и 1005 респондентов репрезентативно городскому населению Украины в возрасте от 18 до 55 лет.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря 2023 года подписал принятый парламентом месяцем ранее закон (№9422) об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг. Закон предусматривает, что в первые 120 дней после его опубликования предельная ставка будет составлять 2,5% в сутки, в последующие 120 дней - 1,5% в сутки, а затем - 1% в сутки.

Уточняется, что при расчете ставки учитываются все расходы должника. Национальному банку предоставляется право уточнять формулы расчета во избежание злоупотребления кредиторов.

Также напомним, что Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о ней, а также размещать гиперссылку на такую информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сентябрь 2023 года долги украинцев перед МФО достигли 9,44 млрд грн.

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