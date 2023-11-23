Долги украинцев по микрокредитам выросли на 1,4 млрд грн

Украинцы активно продолжают использовать микрокредиты в 2023 году. За 9 месяцев было оформлено 6 млн ссуд на общую сумму 29,1 млрд грн. Помимо роста количества микрокредитов, возросла и средняя сумма кредита и общая задолженность украинцев по ним.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество микроссуд и средняя сумма кредита растут квартал к кварталу

По данным "Опендатабота", 6 миллионов новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 миллиарда гривен было оформлено в Украине с января по сентябрь 2023 года.

"Это уже больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года, когда украинцы взяли 10,8 млн микроссуд на сумму 48,4 млрд грн", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что в среднем, в месяц в третьем квартале текущего года регистрировалось 715 тысяч новых микроссуд.

"По сравнению со спадом в начале полномасштабного вторжения, в этом году количество новых кредитов в МФО выросло. Но это все еще меньше в 1,7 раза, чем соответствующие среднемесячные показатели 2021 года (1,23 млн). В 2023 году количество заключенных договоров увеличивается на 7% ежеквартально", - подчеркивают аналитики.

Также очередным антирекордом в третьем квартале стал средний размер микрокредита – 4985 гривен.

"Это самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения и почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021 года", - констатируют "Опендатабот".

Долги украинцев перед МФО достигли 9,44 млрд грн

Аналитики констатируют, что также продолжает расти и задолженность по микропозикам: +6% за квартал.

Так, на конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 миллиарда гривен.

"Даже, несмотря на то, что украинцы активно гасили свои задолженности в течение 2022 года и заметно сократили сумму общего долга, уже в этом году он снова увеличился: на 1,4 миллиарда гривен", - сообщают в "Опендатабот".

Аналитики отмечают, что более половины новых долгов – 757 млн грн – возникли в первом квартале этого года.

В Украине ограничили ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки

22 ноября Верховная Рада приняла в целом инициированный НБУ законопроект 9422 относительно ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг .

Новый закон поможет урегулировать рынок МФО и уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного заемщика.

Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. Сегодня же средний показатель на рынке микрокредитования колеблется в пределах 2-2,5% в день.

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