Борги українців за мікрокредитами зросли на 1,4 млрд грн

Українці активно продовжують користуватись мікрокредитами у 2023 році. За 9 місяців було оформлено 6 млн позик на загальну суму 29,1 млрд грн. Окрім зростання кількості мікрокредитів, зросла й середня сума кредиту та загальна заборгованість українців за ними.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість мікропозик та середня сума кредиту зростають квартал до кварталу

За даними "Опендатабот", 6 мільйонів нових кредитних договорів на загальну суму 29,1 мільярда гривень було оформлено в Україні з січня по вересень 2023 року.

"Це вже більше, аніж за весь 2022 рік, проте у 1,8 разів менше, ніж у відповідний період 2021, коли українці взяли 10,8 млн мікропозик на суму 48,4 млрд грн", - зазначають аналітики.

Вони зауважують, що в середньому, на місяць у третьому кварталі поточного року реєструвалося 715 тисяч нових мікропозик.

"У порівнянні зі спадом на початку повномасштабного вторгнення, цьогоріч кількість нових кредитів в МФО зросла. Але це все ще менше у 1,7 рази ніж відповідні середньомісячні показники 2021 року (1,23 млн). У 2023 році кількість укладених договорів збільшується на 7% щокварталу", - підкреслюють аналітики.

Також черговим антирекордом у третьому кварталі став середній розмір мікрокредиту — 4985 гривень.

"Це найбільша сума від початку повномасштабного вторгнення та майже на третину більше, аніж у відповідному періоді 2021 року", - констатують в "Опендатабот".

Борги українців перед МФО сягнули 9,44 млрд грн

Аналітики констатують, що також продовжує зростати й заборгованість за мікрокпозиками: +6% за квартал.

Так, станом на кінець вересня борги українців перед МФО сягнули 9,44 мільярда гривень.

"Навіть попри те, що українці активно гасили свої заборгованості протягом 2022 року й помітно скоротили суму загального боргу, вже цьогоріч він знову збільшився: на 1,4 мільярда гривень", - повідомляють в "Опендатабот".

Аналітики зазначають, що понад половина нових боргів — 757 млн грн — виникла в першому кварталі цього року.

В Україні обмежили ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу

22 листопада Верховна Рада прийняла в цілому ініційований НБУ законопроект 9422 щодо відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг.

Новий закон допоможе врегулювати ринок МФО та зменшити надмірне боргове навантаження на одного позичальника.

Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Сьогодні ж середній показник на ринку мікрокредитування коливається у межах 2-2,5% на день.

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