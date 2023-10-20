НБУ обязал микрофинансовые организации предупреждать в интернете обо всех условиях кредитов. В рекламе тоже

Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о нем, а также размещать гиперссылки на такую информацию в рекламе на других онлайн-ресурсах.

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие изменения в положение об информационном обеспечении финучреждениями потребителей по предоставлению услуг потребительского кредитования его правление приняло 18 октября. Документ вступает в силу с 21 октября, при этом предусмотрен переходный период в один месяц на приведение деятельности финучреждений в соответствие с этими изменениями.

"Для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на страницах и в разделах, не связанных с услугой", - отмечают в НБУ.

Такое же условие касается и предупреждений потребителя о возможных последствиях для него в случае пользования такой финансовой услугой или невыполнении обязанностей согласно договору о потребкредите.

В случае размещения информации об услуге потребительского кредитования на веб-сайтах, не являющихся собственными сайтами самого финучреждения, кредитодатель должен обеспечить размещение вместе с рекламной информацией гиперссылки на собственный сайт, где такие существенные характеристики раскрыты и есть предупреждения о последствиях получения кредита.

Также НБУ уточнил способ раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете. Соответствующие небанковские финучреждения, еще не реализовавшие функционал калькуляторов общих расходов по услуге на своих сайтах, обязаны теперь сделать это с 1 января 2024 года.

Уточнены требования к кредитным договорам

Кроме этого, Нацбанк уточнил дополнительные требования к договорам небанковских финучреждений о предоставлении средств взаймы. Соответствующие изменения в положение о дополнительных требованиях к таким договорам регулятор принял также 18 октября, они вступят в силу с 21 октября, а заработают после месяца переходного периода.

Так, уточнен счет, на который потребитель сможет получить средства в кредит; уточнены требования к договорам, заключаемым в электронной форме; обновлены требования к договорным условиям относительно списания средств со счета потребителя в пользу кредитодателя (если таковые предусмотрены); а также дополнен список недобросовестных условий договора.

Эти изменения, как указывают в НБУ, призваны усилить защиту прав потребителей при заключении договоров потребкредитования, а также обезопасить их участников от ненадлежащей коммерческой практики и мошеннических действий.

Усовершенствовано информирование банков о своих услугах

НБУ также уточнил требования к информированию банками своих клиентов о банковских и других финансовых услугах. Изменения в соответствующее положение также были приняты 18 октября и вступят в силу 21-го, а на их выполнение тоже дается один месяц.

В частности, уточнены место и форма размещения предупреждений о возможных последствиях использования услуг банка на его сайте и в рекламе на других сайтах; порядок раскрытия существенных характеристик банковской услуги на сайтах и рекламе.

Также уточнен порядок раскрытия информации и распространения рекламы о розничных продуктах, технологиях и инструментах банка, существующих в форме отдельных проектов (финтех-проекта).

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