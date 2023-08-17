Одолжил – отдавай вдвое больше. Чем живет рынок микрокредитования и на каких условиях сегодня можно получить кредит от МФО

На сегодняшний день рынок микрокредитования в Украине (компании, предоставляющие так называемые ссуды к зарплате) отмечается двумя главными тенденциями. С одной стороны, небанковские кредитные учреждения активизировали кредитование по причине увеличения спроса со стороны населения. С другой – за эти компании крепко взялся НБУ, выписывая им серьезные штрафы. Delo.ua выяснило, какие условия сейчас предлагают микрофинансовые организации (МФО) и за что их чаще всего штрафует Нацбанк.

Сейчас МФО себя чувствуют неплохо, уверяет директор компании ProFin Consulting Вадим Березовик. "Ситуация пока нормальная. Ключевые игроки хорошо себя чувствуют и активно работают. Оживление потребительского спроса в Украине и затухание паники дает таким компаниям дополнительный заработок", – объясняет эксперт.

И действительно, если принять во внимание последнее ежеквартальное опросы НБУ банков, последние впервые с начала полномасштабной войны отметили рост спроса на потребительские кредиты. МФО не являются банковскими учреждениями, но общая тенденция в финансовой сфере очевидна - люди снова охотно берут потребительские кредиты. Примечательно, что на следующие четыре квартала банки прогнозируют неизменность кредитного портфеля домохозяйств.

Что касается МФО, то цифры говорят сами за себя. В довоенный 2021 год украинцы ссудили у МФО более 65 млрд грн, а в течение 2022-го – только 23,9 млрд грн. Объемы кредитования упали на 73% или в 2,7 раза. При этом если в среднем в течение месяца в 2021 году МФО выдавали гражданам в общей сложности более 1 млн микроссуд, то в 2022 году – 450 тыс.

Но уже в IV квартале 2022 года и в I квартале этого года количество микрозаймов начало стремительно расти.

Нацбанк штрафует финкомпании на миллионы

Примечательно, что с активизацией кредитования увеличилось и количество нарушений со стороны МФО, за которые Нацбанк начал активно штрафовать участников рынка. В целом в июле применил меры влияния в отношении трех банков и 16 небанковских финучреждений (НФУ).

Для примера приведем три наибольших санкции регулятора в отношении компаний, занимающихся микрокредитованием (МФО составляют ориентировочно 15% всех финкомпаний, поэтому род деятельности каждой компании предстоит проверять отдельно):

Наибольший штраф за июль получила "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa, наВсе) - 2,5 млн грн. НБУ оштрафовал компанию за то, что та не обеспечила надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Говоря проще, ее наказали, по меньшей мере, за ненадлежащее изучение клиентов.

Финкомпания "Центрофинанс" Нацбанк выписал штраф в 500 тыс. грн. Эта компания не только выдает ссуды, но и занимается обменом валют. Именно за нарушение в порядке проведения валютно-обменных операций Нацбанк ее и оштрафовал.

Финкомпанию "Валта Груп" Нацбанк оштрафовал на 204 тыс. грн. В перечне ее услуг также указывается предоставление средств в ссуду. Регулятор оштрафовал компанию за проверку новых клиентов.

К слову, в течение июля серьезно досталось от Нацбанка за нарушение в порядке проведения валютно-обменных операций не только "Центрофинанса", но и ряда других компаний. И интересно, что многие штрафовали именно за то, что те не обеспечили надлежащий видеоконтроль своей деятельности.

Однако это не единственное, что беспокоит регулятор. Не меньшее внимание вызывают и непосредственно существенные условия кредитования, такие как эффективная ставка, а проще говоря – реальная стоимость кредитов. Нацбанк даже принял участие в разработке изменений в действующем законодательстве (законопроект № 9422), которыми планирует ограничить аппетит МФО. По словам главы НБУ Андрея Пышного, это должен быть закон, учитывающий не только интерес компаний в заработке, но и интересы потребителей финуслуг. Глава НБУ апеллирует к тому, что стоимость кредитов от МФО достигает 1500%–1800% годовых, что трудно назвать справедливой ставкой для заемщиков.

По замыслу НБУ, ставка по кредитам небанковских финучреждений должна быть такой, чтобы не превращать ссуду в "финансовое рабство и социальное убийство". Анализ тысяч обращений от клиентов МФО к НБУ показывает, что финучреждения, предоставляющие "быстрые" ссуды, часто не проверяют платежеспособность заемщиков, а в конце концов платежи по кредиту оказываются для людей неподъемными.

В общем, документ в случае принятия парламентом введет следующие изменения на рынке:

ограничит максимальный уровень ставки по "быстрым кредитам" до 1% в день (на переходный период – до 2,5%);

обеспечит прозрачное информирование заемщиков об условиях кредитования и проверку их платежеспособности;

позволит регулятору оперативно принимать решения по компаниям, использующим недобросовестную практику в своей работе.

Кредиты от МФО дорогие, несмотря на снижение учетной ставки НБУ

Нацбанк ужесточил контроль над МФО ориентировочно в апреле. Одним из сигналов к рынку стал сообщение главы НБУ Андрея Пышного в Facebook, где тот явно дал понять, что регулятор решил положить конец безответственному кредитованию. Впрочем, до этого еще далеко. Это признают и в самом Нацбанке.

Например, в июле глава Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Ольга Лобайчук во время своего выступления на Ukrainian Credit Conference признала, что по результатам инспекционных проверок в отношении финансовых компаний Нацбанк обнаружил практически те же нарушения законодательства.

По ее словам, необходимо заставить МФО выводить правильную, корректную, честную информацию об условиях потребительского кредитования на собственных веб-сайтах. Причем сделать это так, чтобы потребитель такую информацию действительно увидел. И сделать это, по признанию Ольги - сложно. МФО и в дальнейшем нередко нарушают требования по составлению документов, по очередности погашения задолженности клиентов, их штрафованию и наложению пени.

"Речь идет о прозрачности собственников, финансовом мониторинге, проведении платежей, оформлении договоров. Он (НБУ, – ред.) все больше защищает права потребителей. И МФО все меньше выводится с рынка, потому что остаются сильнейшие, у которых есть деньги, чтобы выполнять экономические и операционные требования НБУ", – говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он учитывает и то, как жестко Нацбанк начал реагировать на жалобы обманутых клиентов МФО.

Что по чему на рынке микрокредитов

Чтобы иметь представление о типичных условиях кредитования от МФО, предлагаем рассмотреть кредитные предложения некоторых активных игроков этого рынка.

Пока максимальная сумма кредита от МФО в большинстве случаев не превышает 20 тыс. грн. Однако существуют отдельные финучреждения, готовые предоставить заемщику вдвое больше – до 40 тыс. грн.

Сравним условия кредитования пяти наиболее известных в Украине МФО:









МФО

Обсяг кредиту

Кредитна ставка на день

Строк кредитування Реальна плата за користування

Просто Кредит Надає від 500 грн до 6,7 тис. грн Під 1,7% на день Стандартний строк договору – 30 днів Якщо взяти максимальні 6,7 тис. грн на 30 днів, доплатити доведеться аж 3,4 тис. грн. Іншими словами – в півтора раза більше. НаВсе Можна взяти від 5 тис. грн до 50 тис. грн Ставка – 1,2- 1,5% на день. Строк кредиту – 140 днів Якщо взяти 20 тис. грн, доведеться платити зверху кожні два тижні 4,7 тис. грн CreditKasa Надає швидкий кредит на кілька днів до 15 тис. грн. Другий варіант – до 50 тис. грн на кілька тижнів Перший кредит під 0,01%, а наступні – під 2,5% На швидкі кредити строк до місяця, а на довші – до 140 днів Якщо при першому кредиті взяти 15 тис грн на місяць, заплатити доведеться тільки 45 грн. Якщо вдруге – вже 11,25 тис. грн ШвидкоГроші Перші мікрокредити надають до 3 тис. грн. Наступні позики – до 30 тис. грн. Перший кредит – 0,01%, а на наступні – 2,5% Кредити видають щонайбільше на 140 днів Якщо взяти 30 тис. грн на максимальний строк, ціна послуги складе зверху 45 тис. грн; СreditPlus Перша позика – від 500 грн до 15 тис. грн. Друга – до 25 тис. Перша позика – 0,01%, друга – 1,99% Максимальний термін кредитування – 30 днів Якщо взяти максимальні 25 тис. грн під 1,99%, за місяць доведеться доплатити 14,75 тис. грн.









Интересно, что когда Нацбанк сократил учетную ставку с 25% до 22% , множество пользователей микрокредитования, как свидетельствуют их сообщения и комментарии в соцсетях, почему-то выражали надежду на то, что это приведет к снижению кредитных ставок не только среди банков, но и среди МФО. Однако этого до сих пор не произошло. Да и не мало.

"МФО кредитных ставок после уменьшения учетной ставки НБУ сокращать не будут. Шаг НБУ – это просто условный сигнал для тренда банкам и небанкам. Тем более, эффект от понижения ставки НБУ если и будет ощутимым, то именно для банков", – справедливо отмечает Вадим Березовик. и отмечает, что причин для улучшения условий МФО нет сегодня вообще.