Позичив – віддавай вдвічі більше. Чим живе ринок мікрокредитування та на яких умовах сьогодні можна отримати кредит від МФО

На сьогоднішній день ринок мікрокредитування в Україні (компанії, що надають так звані позики до зарплати) відзначається двома головними тенденціями. З одного боку, небанківські кредитні установи активізували кредитування через збільшення попиту з боку населення. З іншого – за ці компанії міцно взявся НБУ, виписуючи їм серйозні штрафи. Delo.ua з'ясувало, які умови зараз пропонують мікрофінансові організації (МФО) і за що їх найчастіше штрафує Нацбанк.

Зараз МФО почуваються непогано, запевняє директор компанії ProFin Consulting Вадим Березовик. "Ситуація поки нормальна. Ключові гравці добре себе почувають і активно працюють. Пожвавлення споживчого попиту в Україні і затухання паніки дає таким компаніям додатковий заробіток", – пояснює експерт.

І справді, якщо взяти до уваги останнє щоквартальне опитування НБУ банків, то останні вперше з початку повномасштабної війни відзначили зростання попиту на споживчі кредити. МФО не є банківськими установами, але загальна тенденція у фінансовій царині очевидна - люди знову охоче беруть споживчі кредити. Прикметно, що на наступні чотири квартали банки прогнозують незмінність кредитного портфеля домогосподарств.

Що ж до МФО, то цифри кажуть самі за себе. У довоєнний 2021 рік українці позичили в МФО понад 65 млрд грн, а протягом 2022-го – тільки 23,9 млрд грн. Обсяги кредитування впали на 73%, або у 2,7 раза. При цьому якщо в середньому протягом місяця в 2021 році МФО видавали громадянам загалом понад 1 млн мікропозик, то у 2022 році – 450 тис.

Але вже в IV кварталі 2022 року і в І кварталі цього року кількість мікропозик почала стрімко зростати.

Нацбанк штрафує фінкомпанії на мільйони

Цікаво, що з активізацією кредитування збільшилася й кількість порушень з боку МФО, за які Нацбанк почав активно штрафувати учасників ринку. Загалом протягом липня застосував заходи впливу щодо трьох банків і 16 небанківських фінустанов (НФУ).

Для прикладу наведемо три найбільші санкції регулятора стосовно компаній, що займаються мікрокредитуванням (МФО складають орієнтовно 15% від усіх фінкомпаній, тому рід діяльності кожної компанії належить перевіряти окремо):

Найбільший штраф за липень отримала "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa, НаВсе) – 2,5 млн грн. НБУ оштрафував компанію за те, що та не забезпечила належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Кажучи простіше, її покарали щонайменше за неналежне вивчення клієнтів.

Фінкомпанії "Центрофінанс" Нацбанк виписав штраф у 500 тис. грн. Ця компанія не тільки видає позики, а й займається обміном валют. Саме за порушення в порядку проведення валютно-обмінних операцій Нацбанк її й оштрафував.

Фінкомпанію “Валта Групˮ Нацбанк оштрафував на 204 тис. грн. У переліку її послуг теж зазначається надання коштів у позику. Регулятор оштрафував компанію за належну перевірку нових клієнтів.

До слова, протягом липня серйозно перепало від Нацбанку за порушення в порядку проведення валютно-обмінних операцій не тільки "Центрофінансу", а й низці інших компаній. І цікаво, що багато з них штрафували саме за те, що ті не забезпечили належний відеоконтроль своєї діяльності.

Проте це не єдине, що турбує регулятора. Не меншу увагу викликають і безпосередньо істотні умови кредитування, такі як ефективна ставка, а простіше кажучи - реальна вартість кредитів. Нацбанк навіть взяв участь у розробці змін до чинного законодавства (законопроєкт № 9422), якими планує обмежити апетит МФО. За словами голови НБУ Андрія Пишного, це має бути закон, який враховував би не лише зацікавлення компаній у заробітку, а й інтереси споживачів фінпослуг. Голова НБУ апелює до того, що наразі вартість кредитів від МФО сягає 1500%–1800% річних, що важко назвати справедливою ставкою для позичальників.

За задумом НБУ, ставка по кредитах небанківських фінустанов має бути такою, щоб не перетворювати позику на "фінансове рабство і соціальне вбивство". Аналіз тисяч звернень від клієнтів МФО до НБУ показує, що фінустанови, які надають "швидкі" позики, часто не перевіряють платоспроможність позичальників, а зрештою платежі за кредитом виявляються для людей непідйомними.

Загалом документ у випадку ухвалення парламентом введе такі зміни на ринку:

обмежить максимальний рівень ставки за "швидкими кредитами" до 1% на день (на перехідний період – до 2,5%);

забезпечить прозоре інформування позичальників щодо умов кредитування та перевірку їхньої платоспроможності;

дозволить регулятору оперативно ухвалювати рішення щодо компаній, які використовують недобросовісну практику у своїй роботі.

Кредити від МФО дорогі, попри зниження облікової ставки НБУ

Нацбанк посилив контроль над МФО орієнтовно у квітні. Одним із сигналів до ринку став допис голови НБУ Андрія Пишного у Facebook, де той явно дав зрозуміти, що регулятор вирішив покласти край безвідповідальному кредитуванню. Втім, до цього ще доволі далеко. Це визнають і у самому Нацбанку.

Наприклад, у липні голова Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Нацбанку Ольга Лобайчук під час свого виступу на Ukrainian Credit Conference визнала, що за результатами інспекційних перевірок щодо фінансових компаній Нацбанк виявив практично ті ж самі порушення законодавства.

За її словами, необхідно змусити МФО виводити правильну, коректну, чесну інформацію про умови споживчого кредитування на власних вебсайтах. При чому зробити це так, щоб споживач таку інформацію дійсно побачив. І зробити це, за визнанням пані Ольги - складно. МФО й надалі нерідко порушують вимоги щодо складання документів, щодо черговості погашення заборгованості клієнтів, їх штрафування та накладання пені.

"Йдеться про прозорість власників, фінансовий моніторинг, проведення платежів, оформлення договорів. Він (НБУ, - ред.) все більше захищає права споживачів. І МФО все менше виводиться з ринку, бо лишаються найсильніші, які мають гроші, щоб виконувати економічні й операційні вимоги НБУ", – каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Він зважає й на те, як жорстко Нацбанк почав реагувати на скарги ошуканих клієнтів МФО.

Що по чому на ринку мікрокредитів

Щоб мати уявлення про типові поточні умови кредитування від МФО, пропонуємо розглянути кредитні пропозиції деяких активних гравців цього ринку.

Наразі максимальна сума кредиту від МФО у більшості випадків не перевищує 20 тис. грн. Проте існують окремі фінустанови, які готові надати позичальнику удвічі більше – до 40 тис. грн.

Порівняймо умови кредитування п'яти чи не найбільш відомих в Україні МФО:









МФО

Обсяг кредиту

Кредитна ставка на день

Строк кредитування Реальна плата за користування

Просто Кредит Надає від 500 грн до 6,7 тис. грн Під 1,7% на день Стандартний строк договору – 30 днів Якщо взяти максимальні 6,7 тис. грн на 30 днів, доплатити доведеться аж 3,4 тис. грн. Іншими словами – в півтора раза більше. НаВсе Можна взяти від 5 тис. грн до 50 тис. грн Ставка – 1,2- 1,5% на день. Строк кредиту – 140 днів Якщо взяти 20 тис. грн, доведеться платити зверху кожні два тижні 4,7 тис. грн CreditKasa Надає швидкий кредит на кілька днів до 15 тис. грн. Другий варіант – до 50 тис. грн на кілька тижнів Перший кредит під 0,01%, а наступні – під 2,5% На швидкі кредити строк до місяця, а на довші – до 140 днів Якщо при першому кредиті взяти 15 тис грн на місяць, заплатити доведеться тільки 45 грн. Якщо вдруге – вже 11,25 тис. грн ШвидкоГроші Перші мікрокредити надають до 3 тис. грн. Наступні позики – до 30 тис. грн. Перший кредит – 0,01%, а на наступні – 2,5% Кредити видають щонайбільше на 140 днів Якщо взяти 30 тис. грн на максимальний строк, ціна послуги складе зверху 45 тис. грн; СreditPlus Перша позика – від 500 грн до 15 тис. грн. Друга – до 25 тис. Перша позика – 0,01%, друга – 1,99% Максимальний термін кредитування – 30 днів Якщо взяти максимальні 25 тис. грн під 1,99%, за місяць доведеться доплатити 14,75 тис. грн.









Цікаво, що коли Нацбанк скоротив облікову ставку з 25% до 22%, безліч користувачів мікрокредитування, як свідчать їхні дописи й коментарі у соцмережах, чомусь висловлювали надію на те, що це призведе до зниження кредитних ставок не лише серед банків, а й серед МФО. Однак цього досі не сталося. Та й не мало б.

"МФО кредитних ставок опісля зменшення облікової ставки НБУ скорочувати не будуть. Крок НБУ ­– це просто умовний сигнал для тренду банкам і небанкам. Тим більше, ефект від пониження ставки НБУ якщо і буде відчутним, то саме для банків", – справедливо наголошує Вадим Березовик і відмічає, що причин для покращення умов МФО немає сьогодні взагалі.