НБУ запретил деятельность очередной микрокредитной организации: какие причины

Национальный банк Украины аннулировал финансовой компании "Риальто", работавшей под брендом Monetka, лицензию на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 10 июля. Оно вступило в силу 11 июля.

НБУ установил по результатам внеплановой инспекционной проверки финкомпании по части защиты прав потребителей нарушения закона о финуслугах и государственном регулировании рынков финуслуг, закона о потребительском кредитовании и ряда нормативно-правовых актов НБУ.

Среди них - положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финучреждений о предоставлении средств в ссуду и положения о дополнительных требованиях по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований этичного поведения).

Также компания нарушала требования, установленные для кредитодателей, новых кредиторов, коллекторских компаний и их деятельности при урегулировании просроченной задолженности, требования положения об информационном обеспечении финучреждениями потребителей относительно кредитования и положения о лицензировании и регистрации предоставителей финуслуг и условиях осуществления ими соответствующей деятельности.

Напомним также, что в конце июня НБУ аннулировал лицензии микрофинансовой организации Top Credit (ООО "Джобер"), а в начале июня - CreditUP (ООО "Веллфин"). Ранее же регулятор аннулировал лицензии микрокредитным организациям "Мистер Кэш" (Mister Cash) и "CC Лоун" (CCloan).