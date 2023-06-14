НБУ оштрафовал "Швидко Гроші" на 2,3 млн грн: что произошло

Национальный банк Украины применил к ООО "Потребительский центр", которое работает под брендом "Швидко Гроші", меру влияния в виде направления письменной оговорки и оштрафовал на 2 291 600,00 грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что по результатам внеплановой инспекционной проверки ООО "Потребительский центр" выявлены нарушения финансовой компанией требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.

Мера воздействия в виде письменной оговорки применена за нарушение требований:

Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг";

Закон Украины "О потребительском кредитовании";

Положение о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 № 153;

Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в заем (потребительский, финансовый кредит), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 03 ноября 2021 г. № 113 (далее – Положение № 113);

Правил расчета небанковскими финансовыми учреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору потребительского кредита, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 11 февраля 2021 года №16 (с изменениями).

"Финансовая компания обязана устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и/или принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в срок до 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, за отдельные установленные факты нарушений требований Закона Украины "О потребительском кредитовании", Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", Положения № 113, а также Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований относительно нравственного поведения), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 августа 2022 года № 170, Национальным банком применен к ООО "Потребительский центр" штраф в размере 2 291 600,00 грн.

В НБУ сообщили, что решение вступает в силу с 13 июня 2023 года.

Заметим, в мае НБУ наложил на ООО "Потребительский центр", более известное под занимающееся моментальным кредитованием ТМ "Швидко Гроші" штраф в размере 34 тыс. грн.