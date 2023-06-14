НБУ оштрафував "ШвидкоГроші" на 2,3 млн грн: що сталося

Національний банк України застосував до ТОВ "Споживчий центр", яке працює під брендом "Швидко Гроші", захід впливу у вигляді направлення письмового застереження та оштрафував на 2 291 600,00 грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що за результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ "Споживчий центр" виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано за порушення вимог:

Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Закону України "Про споживче кредитування";

Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153;

Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 № 113 (далі – Положення № 113);

Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року №16 (зі змінами).

"Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 14 липня 2023 року", - йдеться у повідомленні НБУ.

Крім того, за окремі встановлені факти порушень вимог Закону України "Про споживче кредитування", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення № 113, а також Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 серпня 2022 року № 170, Національним банком застосовано до ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" штраф у розмірі 2 291 600,00 грн.

В НБУ повідомили, що рішення набирає чинності з 13 червня 2023 року.

Зауважимо, у травні НБУ наклав на ТОВ "Споживчий центр", яке більш відоме під ТМ "ШвидкоГроші", що займається моментальним кредитуванням, штраф у розмірі 34 тис. грн.