АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

НБУ видав ліцензію платіжній системі WayForPay

нбу, Wayforpay
Фото: Flickr

Національний банк України видав ліцензію системі WayForPay на надання платіжних послуг. Про це 8 червня повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

WayForPay очікувала, що отримає від Нацбанку ліцензію на надання фінансових платіжних послуг до 1 травня, але регулятор затримував процес. НБУ тоді пояснював, що отримав від компанії "недостатньо документів".

З початку травня платіжний сервіс вимушено не працював через затримку переліцензування з боку регулятора. 

WayForPay заснували у 2014 році, за 8 років праці компанії вдалося вирости з сервісу переказу коштів у інноваційну платформу для приймання платежів на українському ринку.

У 2019 році платформа першою інтегрувала на українському ринку можливість оплати онлайн з Google Pay, також доступним для онлайн продавців став Apple Pay. На сьогодні створено 18 інструментів, за користування якими не знімається додаткової оплати.

Компанія оцінює свою частку в цій частині ринку платіжних операторів у 26,7%. У 2022-му виручка компанії склала 291,5 млн грн. Вона заробляє на комісійних (2,2%). Найближчі конкуренти, за даними НБУ, – Fondy (частка ринку 26,6%), Portmone (21,1%), iPay (17%).

Засновник та власник WayForPay Геннадій Васюков раніше розповідав Delo.ua, чому компанія так довго не могла отримати дозволу НБУ та з чим бізнесу довелося стикатися в процесі.

Автор:
Віта Молодан