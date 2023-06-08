НБУ видав ліцензію платіжній системі WayForPay

Національний банк України видав ліцензію системі WayForPay на надання платіжних послуг. Про це 8 червня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

WayForPay очікувала, що отримає від Нацбанку ліцензію на надання фінансових платіжних послуг до 1 травня, але регулятор затримував процес. НБУ тоді пояснював, що отримав від компанії "недостатньо документів".

З початку травня платіжний сервіс вимушено не працював через затримку переліцензування з боку регулятора.

WayForPay заснували у 2014 році, за 8 років праці компанії вдалося вирости з сервісу переказу коштів у інноваційну платформу для приймання платежів на українському ринку.

У 2019 році платформа першою інтегрувала на українському ринку можливість оплати онлайн з Google Pay, також доступним для онлайн продавців став Apple Pay. На сьогодні створено 18 інструментів, за користування якими не знімається додаткової оплати.

Компанія оцінює свою частку в цій частині ринку платіжних операторів у 26,7%. У 2022-му виручка компанії склала 291,5 млн грн. Вона заробляє на комісійних (2,2%). Найближчі конкуренти, за даними НБУ, – Fondy (частка ринку 26,6%), Portmone (21,1%), iPay (17%).

Засновник та власник WayForPay Геннадій Васюков раніше розповідав Delo.ua, чому компанія так довго не могла отримати дозволу НБУ та з чим бізнесу довелося стикатися в процесі.