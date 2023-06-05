"Ми маємо право працювати", - Геннадій Васюков, CEO WayForPay

Одна з найтехнологічніших компаній на вітчизняному ринку онлайн платежів WayForPay продовжує боротьбу за ліцензію від Нацбанку. З початку травня платіжний сервіс вимушено не працює через затримку переліцензування з боку регулятора. Чому компанія досі не отримала дозволу НБУ та з чим бізнесу доводиться стикатися в процесі, розповів засновник та власник компанії Геннадій Васюков.

Яка ситуація станом на зараз та що кажуть у Нацбанку щодо тривалого розгляду документів від компанії на переліцензування?

Головне — понад місяць компанія не працює, фіксуємо збитки, втрачаємо ринок та клієнтів на здобуття яких у компанії пішло вісім довгих років. Скільки це триватиме, незрозуміло. Так, ми знайшли якісь проміжні рішення, щоб тисячі наших користувачів мали змогу і надалі вести діяльність у галузі e-commerce, але це не є розв'язання проблеми в нормальному розумінні. Щодо позиції регулятора. З нашого боку є розуміння, що пакети документів, поданих нами раніше ще з лютого, на продовження дії ліцензії цілком могли бути неідеальні. Але чому ж не було зауважень з боку Національного банку до останнього часу? Wayforpay як і весь Український бізнес недосконалий, але це природно в умовах коли держава теж не досконала.

Яка історія стосунків Нацбанку як регулятора галузі та компанії?

WayForPay надає послуги з переказу коштів без відкриття рахунків на підставі ліцензії НБУ з 2015 року. Як учасник міжнародних платіжних систем, компанія впродовж восьми років діяльності безперервно надає послуги з приймання онлайн платежів щомісячно для близько 4,5 тисяч сайтів в Україні. Без жодних нарікань або підозр, що підтверджується численними відгуками наших споживачів. Сама структура, те як побудований бізнес WayForPay, не дозволяє якихось сумнівних операцій на ринку електронних платежів з нашого боку. Також достовірність ведення бухгалтерського обліку компанії WayForPay, згідно з вимогами НБУ щорічно перевіряється незалежними аудиторськими компаніями погодженими регулятором. Не наші особисті, а їх висновки свідчать про неухильне дотримання нами вимог чинного законодавства та високий рівень фінансової дисципліни. За 8 років діяльності WayForPay НБУ не висловлював зауваження до діяльності компанії. Все змінилось відтоді, коли під час війни, влітку 2022 року, держава почала "вдосконалювати" законодавство. Останнє призвело до появи Постанови Нацбанку, згідно з якою всі небанківські фінустанови, попри те, що в них вже були наявні чинні ліцензії, повинні були пройти авторизацію, тобто отримати нові ліцензії. Об'єктивно в умовах війни, а також обмеженого часу, всім учасникам небанківського сектору зробити це дуже складно. Наприклад, офіс WayForPay знаходився в Запоріжжі й збір відповідних документів відбувався приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

У Нацбанку заявляли, що є нібито цілий пласт даних, які вони перевіряють. Що це за дані?

До сьогоднішнього дня більшість зауважень Нацбанку, на мій погляд, носили технічний або формальний характер. Всі вони усунуті та відповідна інформація надана регулятору. Через невизначеність навколо нашої ліцензії з'явилась низка маніпуляцій, припущень та чуток щодо компанії. Вони, на жаль, всупереч об'єктивності публікувались у ЗМІ й очевидно, що на них реагує як аудиторія, так і профільні чиновники. Все, що ми почули про компанію останнім часом схоже на старий анекдот, діалог Абрамовича з журналістом.

- Абрамович, ваша донька повія!

- Так у мене єдиний син.

- Ось бачите, вже виправдовуєтеся!

Структура компанії прозора, я 100% власник компанії, по керівництву компанії або мені, як засновнику ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ", не має жодного статусу за будь-якими кримінальними провадженнями та жодних обвинувачень нам не повідомлялось.

Скільки податків сплатила компанія минулого року?

За 2022 рік ми перерахували до держбюджету понад 5,5 мільйонів гривень. З початку широкомасштабної російські агресії компанія продовжувала виконувати свої зобов'язання, зберігати робочі місця та сплачувати податки. У нас невеликий штат, близько 30 співробітників. Створення сервісів онлайн платежів — нелегка й конкурента справа, яка потребує постійного пошуку нових ідей, талантів та моніторингу нормативних вимог, клієнтів та їх платежів. Тому кожен наш спеціаліст дуже цінний для нас. Ми не зупинялись. Підтримуємо працівників, які були мобілізовані та зараз несуть службу у ЗСУ. Крім того, за 2022 рік компанія провела транзакцій від іноземних донорів на загальну суму 3,5 мільйона гривень на спеціальні рахунки для допомоги ЗСУ. Сьогодні будь-який бізнес в Україні вимушений виживати, скорочувати витрати, закривати збиткові напрямки, але продовжувати працювати, підтримуючи українську економіку, сплачуючи податки та інші збори. Нагадаю, що заклик до вітчизняного бізнесу повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат, пролунав від президента України на 12 добу після початку широкомасштабного вторгнення. Компанія Wayforpay не зупинялась ні на годину починаючи з 24 лютого.

Як в цілому компанія змогла адаптуватися та працювати в умовах воєнного стану?

З перших годин 24 лютого 2022 року команда WayForPay вирішила, що не дозволить зупинки жодного платежу. А до цього ми проводили в середньому більше ніж 200 тисяч транзакцій на добу для десятків тисяч своїх клієнтів. Потім, як і у багатьох в Україні: евакуація частини команди, робота попри багаторазові щоденні сигнали повітряної тривоги та бомбардування, офіси компанії на той час знаходились в Запоріжжі та Дніпрі. В березні 2022 вже збирали донати та захищались від численних кібератак. Потім блекаути та пошук й закупівля дефіцитних генераторів. Ми все витримали та не зупинили сервіси компанії ні на годину. Усі в команді Wayforpay були й залишаються віддані своїй справі. Але це звичайне життя будь-якого українського бізнесу. Ми нічого не просили у держави, все робили самостійно спираючись тільки на власні ресурси.

В цих реаліях, під звуки сирен та роботи ППО, ми переносили офіс до Києва й водночас готували документи та інформацію в НБУ щодо продовження дії ліцензії компанії. З останнім були й досі є труднощі. По-перше, наш головний фахівець з фінансового моніторингу боронить Україну у лавах ЗСУ. По-друге, частину інформації необхідно отримати з-за кордону, доставити оригінали, перевести, зробити апостиль тощо. До 1 травня нас ніхто й ніщо не змогло зупинити.

За даними недавнього опитування, надмірний контроль та створення перешкод з боку держави для малого та середнього бізнесу на одному рівні з ризиками війни. Що ви думаєте з цього приводу?

В цілому так, але цей "надмірний контроль та створення перешкод" виглядає вибірковим. З одного боку є такі компанії як Nestle, PepsiCo, Auchan, Brocard, Райффайзен банк і багато інших, що продовжують працювати у росії та на окупованих територіях. І не просто продовжують працювати, вони прямо фінансують війну та державу, яка чинить геноцид українців, сплачуючи їй мільярди податків. Водночас ці компанії та глобальні бренди, присутні на українському ринку. Мені здається це несправедливим, я особисто як громадянин і просто як людина не розумію таку вибіркову позицію. Ба більше, всередині України досі працює великий бізнес, з грошима та засновниками від агресора (Альфа-Банк, та інші), який ніхто не може зупинити. Або коли продовжує існувати нелегальний ігорний бізнес, всупереч численним спробам заборони. На фоні цього створюються перешкоди вітчизняному бізнесу, який працює в найважчих умовах. Мені прикро, що знаходяться підстави, час та привід (особливо завдяки формальним помилкам в документах діючих компаній), щоб взагалі зупиняти бізнес, який зміг працювати навіть в умовах війни. Результати опитування яке ви згадуєте, свідчать про нездорову атмосферу для українського бізнесу, не кажучи вже про його розвиток.

Якого рішення очікує WayForPay?

Ми пройшли великий шлях й сподіваємося отримати своє право працювати. Команда окрім документів на переліцензування зосереджена над роботою сервісу у майбутньому, у компанії є нові розробки та оновлення. Сьогодні WayForPay це вже давно не тільки приймання платежів, це онлайн платформа для початку та ведення будь-якого онлайн бізнесу. З нашим поверненням на ринок після оновлення ліцензії, бізнес в Україні точно стане ефективнішим.

ДОВІДКА

Ідея сервісу WayForPay виникла у 2014 році. За 8 років праці компанії вдалося вирости з сервісу переказу коштів у інноваційну платформу для приймання платежів на українському ринку.

У перший рік роботи у WayForPay впровадили такі популярні платіжні опції, як платежі в "один клік", холдування, регулярні оплати тощо. Постійно вдосконалювались під потреби бізнесу та створювались нові інструменти (платіжні QR коди, Акції та Промокоди, інше). Додали нові методи оплати - Visa Checkout та Masterpass.

Клієнти сервісу, це не тільки великі та середні інтернет-магазини та сервіси, а це й малі онлайн підприємці, які змогли організувати й почати бізнес завдяки готовим платіжним рішенням.

У 2019 році платформа першою інтегрувала на українському ринку можливість оплати онлайн з Google Pay, також доступним для онлайн продавців став Apple Pay. На сьогодні створено 18 інструментів, за користування якими не знімається додаткової оплати.

Компанія оцінює свою частку в цій частині ринку платіжних операторів у 26,7%. У 2022-му виручка компанії склала 291,5 млн грн. Вона заробляє на комісійних (2,2%). Найближчі конкуренти, за даними НБУ, – Fondy (частка ринку 26,6%), Portmone (21,1%), iPay (17%).

Wayforpay з 2019 року працює також в Європейському союзі у Чехії, де компанія має офіс та відповідну ліцензію.