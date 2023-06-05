"Мы имеем право работать", - Геннадий Васюков, CEO WayForPay

Одна из самых технологичных компаний на отечественном рынке онлайн платежей WayForPay продолжает борьбу за лицензию от Нацбанка. С начала мая платежный сервис вынужденно не работает из-за задержки перелицензирования со стороны регулятора. Почему компания до сих пор не получила разрешения НБУ и с чем бизнесу приходится сталкиваться в процессе, рассказал основатель и владелец компании Геннадий Васюков.

Какая ситуация на данный момент и что говорят в Нацбанке о длительном рассмотрении документов от компании на перелицензирование?

Главное — больше месяца компания не работает, фиксируем убытки, теряем рынок и клиентов, на получение которых у компании ушло восемь долгих лет. Сколько это продлится, непонятно. Да, мы нашли какие-то промежуточные решения, чтобы тысячи наших пользователей имели возможность и дальше вести деятельность в области e-commerce, но это не решение проблемы в нормальном понимании. Что касается позиции регулятора. С нашей стороны есть понимание, что пакеты документов, представленных нами ранее еще с февраля, на продление лицензии вполне могли быть неидеальны. Но почему не было замечаний со стороны Национального банка до последнего времени? Wayforpay как и весь украинский бизнес несовершенен, но это естественно в условиях когда государство тоже не совершенно.

Какова история отношений Нацбанка как регулятора отрасли и компании?

WayForPay предоставляет услуги по переводу средств без открытия счетов на основании лицензии НБУ с 2015 года. Как участник международных платежных систем, компания на протяжении восьми лет деятельности непрерывно предоставляет услуги по приему онлайн платежей ежемесячно для около 4,5 тысячи сайтов в Украине. Без нареканий или подозрений, что подтверждается многочисленными отзывами наших потребителей. Сама структура, то как построенный бизнес WayForPay, не позволяет каких-либо сомнительных операций на рынке электронных платежей с нашей стороны. Также достоверность ведения бухгалтерского учета компании WayForPay согласно требованиям НБУ ежегодно проверяется независимыми аудиторскими компаниями согласованными регулятором. Не наши личные, а их выводы свидетельствуют о неукоснительном соблюдении нами требований действующего законодательства и высоком уровне финансовой дисциплины. За 8 лет деятельности WayForPay НБУ не высказывал замечаний к деятельности компании. Все изменилось с тех пор, когда во время войны, летом 2022 года, государство начало "совершенствовать" законодательство. Последнее привело к появлению Постановления Нацбанка, согласно которому все небанковские финучреждения, несмотря на то, что у них уже имелись действующие лицензии, должны были пройти авторизацию, то есть получить новые лицензии. Объективно в условиях войны, а также ограниченного времени всем участникам небанковского сектора сделать это очень сложно. Например, офис WayForPay находился в Запорожье и сбор соответствующих документов проходил примерно в 40 километрах от линии фронта.

В Нацбанке заявляли, что якобы есть целый пласт данных, которые они проверяют. Что это за данные?

До сегодняшнего дня большинство замечаний Нацбанка, по-моему, носили технический или формальный характер. Все они устранены и соответствующая информация предоставлена регулятору. Из-за неопределенности вокруг нашей лицензии появился ряд манипуляций, предположений и слухов о компании. Они, к сожалению, вопреки объективности публиковались в СМИ, и очевидно, что на них реагирует как аудитория, так и профильные чиновники. Все, что мы услышали о компании в последнее время, похоже на старый анекдот, диалог Абрамовича с журналистом.

- Абрамович, ваша дочь шлюха!

– Да у меня единственный сын.

– Вот видите, уже оправдываетесь!

Структура компании прозрачна, я 100% владелец компании, по руководству компании или мне, как учредителю ООО ФК "Вэй Фор Пэй", не имеет никакого статуса по каким-либо уголовным производствам и никаких обвинений нам не сообщалось.

Сколько налогов уплатила компания в прошлом году?

За 2022 год мы перечислили в госбюджет более 5,5 миллиона гривен. С начала широкомасштабной российской агрессии компания продолжала выполнять свои обязательства, сохранять рабочие места и платить налоги. У нас небольшой штат, около 30 сотрудников. Создание сервисов онлайн платежей — нелегкое и конкурентное дело, требующее постоянного поиска новых идей, талантов и мониторинга нормативных требований, клиентов и их платежей. Поэтому каждый наш специалист очень ценен для нас. Мы не останавливались. Поддерживаем работников, которые были мобилизованы и сейчас несут службу в ВСУ. Кроме того, за 2022 год компания провела транзакции от иностранных доноров на общую сумму 3,5 миллиона гривен на специальные счета для помощи ВСУ. Сегодня любой бизнес в Украине вынужден выживать, сокращать расходы, закрывать убыточные направления, но продолжать работать, поддерживая украинскую экономику, уплачивая налоги и другие сборы. Напомню, что призыв к отечественному бизнесу вернуться к работе и продолжить выплаты заработных плат прозвучал от президента Украины на 12 сутки после начала широкомасштабного вторжения. Компания Wayforpay не останавливалась ни на час, начиная с 24 февраля.

Как в целом компания смогла адаптироваться и работать в условиях военного положения?

С первых часов 24 февраля 2022 команда WayForPay решила, что не позволит остановки никакого платежа. А до этого мы проводили в среднем более 200 тысяч транзакций в сутки для десятков тысяч своих клиентов. Потом, как и у многих в Украине: эвакуация части команды, работа, несмотря на многократные ежедневные сигналы воздушной тревоги и бомбардировки, офисы компании в то время находились в Запорожье и Днепре. В марте 2022 года уже собирали донаты и защищались от многочисленных кибератак. Затем блекауты и поиск и закупка дефицитных генераторов. Мы все выдержали и не остановили сервисы компании ни на час. Все в команде Wayforpay были и остаются преданы своему делу. Но это обычная жизнь любого украинского бизнеса. Мы ничего не просили у государства, все делали самостоятельно, опираясь только на собственные ресурсы.

В этих реалиях, под звуки сирен и работы ПВО, мы переносили офис в Киев и вместе с тем готовили документы и информацию в НБУ о продолжении действия лицензии компании. С последним были до сих пор есть трудности. Во-первых, наш главный специалист по финансовому мониторингу защищает Украину в рядах ВСУ. Во-вторых, часть информации необходимо получить из-за границы, доставить оригиналы, перевести, сделать апостиль и т.д. До 1 мая нас никто и ничто не смог остановить.

По данным недавнего опроса , чрезмерный контроль и создание препятствий со стороны государства для малого и среднего бизнеса на одном уровне с рисками войны. Что вы думаете по этому поводу?

В целом да, но этот "чрезмерный контроль и создание препятствий " выглядит выборочным. С одной стороны, есть такие компании как Nestle, PepsiCo, Auchan, Brocard, Райффайзен банк и многие другие, продолжающие работать в России и на оккупированных территориях. И не просто продолжают работать, они прямо финансируют войну и государство, которое оказывает геноцид украинцев, уплачивая ему миллиарды налогов. В то же время, эти компании и глобальные бренды присутствуют на украинском рынке. Мне кажется это несправедливым, я лично как гражданин и просто как человек не понимаю такую выборочную позицию. Более того, внутри Украины до сих пор работает большой бизнес, с деньгами и учредителями от агрессора (Альфа-Банк, и другие), который никто не может остановить. Или, когда продолжает существовать нелегальный игорный бизнес, вопреки многочисленным попыткам запрета. На фоне этого создаются препятствия отечественному бизнесу, работающему в самых тяжелых условиях. Мне досадно, что основания, время и повод (особенно благодаря формальным ошибкам в документах действующих компаний), чтобы вообще останавливать бизнес, который смог работать даже в условиях войны. Результаты опроса, который вы упоминаете, свидетельствуют о нездоровой атмосфере для украинского бизнеса, не говоря уже о его развитии.

Какое решение ожидает WayForPay?

Мы прошли большой путь и надеемся получить свое право работать. Команда, кроме документов на перелицензирование, сосредоточена над работой сервиса в будущем, у компании есть новые разработки и обновления. Сегодня WayForPay это уже давно не только прием платежей, это онлайн платформа для начала и ведения любого онлайн бизнеса. С нашим возвращением на рынок после обновления лицензии бизнес в Украине точно станет эффективнее.

СПРАВКА

Идея сервиса WayForPay возникла в 2014 году. За 8 лет работы компании удалось вырасти из сервиса перевода средств на инновационную платформу для приема платежей на украинском рынке.

В первый год работы в WayForPay внедрили такие популярные платежные опции, как платежи в один клик, холдирование, регулярные оплаты и т.д. Постоянно усовершенствовались под потребности бизнеса и создавались новые инструменты (платежные QR коды, Акции и Промокоды, прочее). Добавили новые методы оплаты – Visa Checkout и Masterpass.

Клиенты сервиса, это не только крупные и средние интернет-магазины и сервисы, но и малые онлайн предприниматели, которые смогли организовать и начать бизнес благодаря готовым платежным решениям.

В 2019 году платформа первой интегрировала на украинском рынке возможность оплаты онлайн с Google Pay, также доступным для продавцов онлайн стал Apple Pay. На сегодняшний день создано 18 инструментов, за пользование которыми не снимается дополнительная оплата.

Компания оценивает свою долю в этой части рынка платежных операторов в 26,7%. В 2022 году выручка компании составила 291,5 млн грн. Она зарабатывает на комиссионных (2,2%). Ближайшие конкуренты, по данным НБУ, – Fondy (доля рынка 26,6%), Portmone (21,1%), iPay (17%).

Wayforpay с 2019 года работает также в Европейском союзе в Чехии, где компания имеет офис и лицензию.