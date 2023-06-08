НБУ выдал лицензию на платежную систему WayForPay

Национальный банк Украины выдал лицензию системе WayForPay на предоставление платежных услуг. Об этом 8 июня сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

WayForPay ожидала, что получит от Нацбанка лицензию на предоставление финансовых платежных услуг до 1 мая, но регулятор задерживал процесс. НБУ тогда объяснял, что получил от компании "недостаточно документов".

С начала мая платежный сервис вынужденно не работал из-за задержки перелицензирования со стороны регулятора.

WayForPay основали в 2014 году, за 8 лет работы компании удалось вырасти из сервиса перевода средств на инновационную платформу для приема платежей на украинском рынке.

В 2019 году платформа первой интегрировала на украинском рынке возможность оплаты онлайн с Google Pay, также доступным для продавцов онлайн стал Apple Pay. На сегодняшний день создано 18 инструментов, за пользование которыми не снимается дополнительная оплата.

Компания оценивает свою долю в этой части рынка платежных операторов в 26,7%. В 2022 году выручка компании составила 291,5 млн грн. Она зарабатывает на комиссионных (2,2%). Ближайшие конкуренты, по данным НБУ, – Fondy (доля рынка 26,6%), Portmone (21,1%), iPay (17%).

Основатель и владелец WayForPay Геннадий Васюков ранее рассказывал Delo.ua, почему компания так долго не могла получить разрешение НБУ и с чем бизнесу пришлось сталкиваться в процессе.