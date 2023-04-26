НБУ за п'ять днів до дедлайну почав видавати ліцензії на переказ коштів за новим порядком

Національний банк України видав перші дві ліцензії на надання фінансової платіжної послуги, а саме переказ коштів без відкриття рахунків, та включив до реєстру платіжної інфраструктури ТОВ "Європейська платіжна система" та "ФК "Кредитор ХХІ".

Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідні рішення ухвалив 25 квітня його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Водночас НБУ відмовив у цьому ТОВ "ФК "Хантер" через невідповідність вимогам порядку авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг.

В Нацбанку нагадують, що учасники фінансового ринку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, мають до 30 квітня 2023 року переоформити свої ліцензії відповідно до вимог законом про платіжні послуги, введеного в дію 1 серпня 2022 року.

Натомість напередодні Європейська Бізнес Асоціація заявила про велике занепокоєння небанківських фінансових установ, тим що НБУ досі не видав небанківським надавачам фінансових послуг жодної ліцензії за новим порядком.

Там описали загрозливі наслідки збереження нинішньої ситуації для платіжного ринку, а також закликали НБУ оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських установ, аби зменшити регуляторний тиск на ринок та сприяти впровадженню технологічних інновацій, передбачених законом про платіжні послуги.

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