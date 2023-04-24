З 1 травня платіжний ринок чекають проблеми: у ЄБА заявили про тиск НБУ на ліцензатів

В Європейській Бізнес Асоціації заявляють про велике занепокоєння небанківських фінансових установ регуляторним тиском Національного банку України перед спливом терміну дії ліцензій на переказ коштів у національній валюті.

Як ідеться у заяві об'єднання, незадовго до дедлайну 1 травня НБУ вимагає в рамках авторизації подальшої діяльності ліцензіатів додаткові документи, не передбачені законодавством, та оригінали документів у письмовій чи електронній формі, що може бути проблематично в умовах воєнного часу.

За даними учасників ринку, хоча строк на отримання нових ліцензій сплине вже наприкінці тижня, через затягування розгляду документів регулятор досі не видав жодної ліцензії за новим порядком.

"Відсутність ліцензій у небанківських надавачів фінансових послуг може спричинити перебої в роботі платіжного ринку України вже в найближчі тижні, а також призвести до значного скорочення обсягів безготівкових розрахунків та відкату безготівкової економіки, до розвитку якої Нацбанк доклав багато зусиль протягом останніх років", - попереджають в асоціації.

За оцінкою її експертів, через це ймовірне падіння ринку безготівкових платежів на 35-40%. Як вказують у ЄБА, нині завдяки створеній платіжній інфраструктурі населення може купляти товари та отримувати сервіси онлайн, але при збереженні регуляторного тиску на цей сегмент фінансового ринку відбудеться значне скорочення онлайн-сервісів і магазинів, що в цілому негативно вплине на економіку країни.

В асоціації вказують, в Україні зберігається тенденція щодо надання переваги користувачами платіжних послуг до розрахунків онлайн. Так, за даними самого НБУ, оплата товарів і послуг в інтернеті на кінець року становила 28% за кількістю та майже 18% за сумою від усіх безготівкових операцій з платіжними картками, а середня сума однієї операції з оплати товарів та послуг в інтернет становила 424 гривні, тоді як в торговельній мережі – 328 гривень.

Крім того, війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою Нацбанку, кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах за 2022 рік зменшилася на 6,5% (в окремі місяці не працювали до 15% терміналів), а кількість банкоматів – на 15% (до 20% у квітні 2022 року).

"Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою. Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені Збройними силами України", - йдеться в повідомленні.

Через це, вказують в асоціації, платіжна інфраструктура для онлайн-бізнесу є критичною як для повсякденних оплат населення країни, так і для всіх спеціальних проєктів з благочинної діяльності і держави в цілому.

"Варто зазначити, що 94% сум переказів коштів в межах України у 2022 році здійснені у системах переказу, створених небанківськими установами. Таким чином, збереження можливості здійснення платежів із використанням послуг небанківських фінустанов є життєво необхідним для збереження показників безготівкових розрахунків, та забезпечення доступу до фінансових послуг для клієнтів", - кажуть у ЄБА.

При цьому там заявляють, що неодноразово звертались до НБУ щодо цього питання, і хоча у 2022 році граничний термін переліцензування було подовжено на три місяці, пропозиції бізнесу щодо зменшення тиску на учасників ринку, як заявлено в повідомленні, залишилися без розгляду.

З огляду на це бізнес закликає Нацбанк оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських надавачів платіжних послуг, аби зменшити тиск на учасників ринку та сприяти впровадженню технологічних інновацій, передбачених законом про платіжні послуги.

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