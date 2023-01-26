Приймаємо платежі під час блекауту. Як швидко і просто перетворити смартфон на POS-термінал

Відсутність електропостачання – це не привід відмовлятися обслуговувати банківські картки покупців. Delo.ua розбиралося, як за допомогою застосунку «Термінал» від Приватбанку малі підприємці можуть отримувати безготівкову оплату за товари та послуги

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Перебої з електроенергією по всій Україні торкнулися не лише звичайних українців, а й бізнесу. Криза в енергетиці особливо сильно позначилася на малих підприємцях, які часом не мають фінансової можливості забезпечити безперебійне електропостачання магазину або перукарні під час блекауту.

Але навіть якщо підприємцю вдається якось організувати обслуговування покупців і клієнтів, виникає ще одна проблема: як приймати безготівкові платежі? Адже POS-терміналам теж необхідне стабільне електроживлення і, як правило, дротове підключення до Інтернет-мережі або Wi-Fi.

Насправді питання прийому безготівкових платежів теж можна вирішити. Причому це зробити не так складно, як здається на перший погляд.

Гідне доповнення до POS-терміналу

Далеко не всі підприємці знають про те, що звичайний смартфон можна перетворити на платіжний термінал. Більшість сучасних гаджетів мають вбудований NFC-чіп, за допомогою якого можна не лише розплачуватись за товари та послуги, але й приймати платежі.

Єдина умова: на смартфон має бути встановлена програма, яка імітуватиме функціонал POS-терміналу. Спеціальний мобільний додаток за допомогою чіпа зчитує дані платіжної картки покупця та верифікує трансакцію.

Які переваги має смартфон перед стаціонарним POS-терміналом в умовах, коли перманентно існує загроза відключення електроенергії?

1. Мобільність та відсутність фізичної прив'язки до робочого місця продавця.

2. Інтернет-підключення через мобільну мережу. Тобто, жодних дротів.

3. Висока автономність. Для заряджання акумулятора смартфона підійде звичайний павербанк.

Простіше кажучи, за допомогою смартфона можна буде приймати платежі будь-де, аби зловити більш-менш впевнений сигнал мобільної мережі. Крім того, завдяки високій автономності гаджет зможе виконувати функцію POS-терміналу навіть якщо електропостачання не буде тривалий час. Також у підприємця зберігається можливість вести повноцінний облік усіх операцій, тому він не матиме проблем з податковими органами.

Встановлюємо додаток і налаштовуємо його

Одне з найзручніших та найбiльш універсальних рішень для прийому платежів за допомогою смартфона пропонує Приватбанк. Це додаток «Термінал», який призначений саме для сегменту малого бізнесу.

Для встановлення застосунку підходить смартфон, оснащений NFC-чіпом, що працює на ОС Android версії 8.0 і вище. Завантажити додаток можна через магазин PlayMarket.

Першим кроком стане створення облікового запису в особистому кабінеті «Терміналу». При реєстрації потрібно ввести ПІБ підприємця та його контактні дані, назву торгової точки та її реквізити – адресу, номер банківського рахунку, куди надходитимуть платежі.

Щоб прийняти платіж, необхідно увійти до облікового запису. Далі слід вказати суму операції та її найменування (наприклад, «Хліб», «Молоко», або «Стрижка чоловіча»). Все, після цього можна натискати кнопку «Прийняти оплату». Покупцеві залишається лише прикласти свою банківську картку до зворотного боку смартфона продавця і операцію буде завершено. «Термінал» сформує електронний чек, який продавець може відправити клієнту у месенджер, на електронну пошту або за СМС.

До речі, окремо підприємець в особистому кабінеті може делегувати своїм співробітникам дозвіл на приймання платежiв. Їм потрібно буде лише встановити додаток на свої смартфони. Це дуже зручно, коли бізнес мобільний і пов'язаний, наприклад, із доставкою. Кур'єр чи водій зможе отримувати оплату від клієнтів без будь-яких обмежень.

Не платимо зайвого, а розумно економимо

Додаток «Термінал» вигідніший для підприємця ще й з фінансової точки зору. З одного боку, абонплата за використання POS-терміналу не так, щоб дуже висока – 300-400 грн на місяць. Але якщо у магазині не один, а кілька терміналів?

Проста економіка: за оренду трьох терміналів підприємець заплатить банку на рік 14 400 грн. Якщо врахувати, що за використання застосунку взагалі немає абонплати, то чому б не заощадити?

Що стосується еквайрингових комісій за транзакції, то за карткою будь-якого банку плата становитиме лише 1,3% суми операції, яка проведена через «Термінал».

QR-код приходить на допомогу

Втім, приймати платежі без електроенергії можна навіть без додатка. Потрібно лише надати покупцеві унікальний QR-код, який має кожен POS-термінал Приватбанку.

Щоб згенерувати QR-код, за яким буде здійснюватися оплата, підприємець може скористатися спеціальним Telegram-ботом @privatBank_acquiring_bot.

Після запуску бота, необхідно вибрати пункт «QR для оплати» і ввести мерчант терміналу. Мерчант – набір літер та цифр, що міститься на чеку, виданому POS-терміналом. Починається на S, наприклад, S1240RWZ. QR-код згенерований і його можна роздрукувати.

Тепер, коли електропостачання в магазині відсутнє, покупець може зі свого смартфона здійснити платіж. Необхідно запустити додаток «Приват24», відсканувати QR-код, ввести суму товару, який він купує, та підтвердити оплату.

Продовжуємо обслуговувати клієнтів завжди та скрізь

Якщо коротко підсумувати, то головна перевага при використанні смартфона у якості POS-терміналу – це можливість приймати платежі у будь-який час, незалежно від того, є електропостачання чи ні, і в будь-якому місці, хоч серед вулиці.

«Коли немає електрики, але є мобільний інтернет – «Термінал» стане найпростішим і найдоступнішим варіантом приймати оплату картками і не відмовляти клієнту в покупці. Ще один зручний спосіб отримувати безготівкові платежі – QR-код із POS-терміналу у нашому телеграм-боті», – розповідає член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Ну а той факт, що підприємці все частіше вважають за краще користуватися смартфоном як POS-терміналом, зайвий раз доводить зручність такого інструменту.

«У листопаді в умовах аварійних відключень електрики кількість користувачів сервісу «Термінал» зросла на 32% в порівнянні з жовтнем. А кількість оплат безконтактними картками та гаджетами через додаток у листопаді порівняно з жовтнем збільшилася на 17%», – коментує Євген Заіграєв.

Все тому, що програма безкоштовна, а налаштування «Терміналу» на смартфоні займе хвилин 10 максимум. І не потрібно підписувати з банком жодні паперові договори та витрачати час на поїздки до відділення, відволікаючись від свого бізнесу.