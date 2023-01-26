Принимаем платежи во время блекаута. Как быстро и просто превратить смартфон в POS-терминал

Отсутствие электроснабжения – это не повод отказываться обслуживать банковские карты покупателей. Delo.ua разбиралось, как с помощью приложения «Терминал» от ПриватБанка малые предприниматели могут получать безналичную оплату за товары и услуги

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Перебои с электроэнергией по всей Украине затронули не только обычные украинцы, но и бизнес. Кризис в энергетике особенно сильно отразился на малых предпринимателях, порой не имеющих финансовой возможности обеспечить бесперебойное электроснабжение магазина или парикмахерской во время блекаута.

Но даже если предпринимателю удается как-то организовать обслуживание покупателей и клиентов, возникает еще одна проблема: как принимать безналичные платежи? Ведь POS-терминалам тоже необходимо стабильное электропитание и, как правило, проводное подключение к Интернет-сети или Wi-Fi.

На самом деле вопрос приема безналичных платежей тоже можно решить. Причем сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Достойное дополнение к POS-терминалу

Далеко не все предприниматели знают о том, что обычный смартфон можно превратить в платежный терминал. Большинство современных гаджетов имеют встроенный NFC-чип, с помощью которого можно не только расплачиваться за товары и услуги, но и принимать платежи.

Единственное условие: на смартфоне должна быть установлена программа, которая будет имитировать функционал POS-терминала. Специальное мобильное приложение с помощью чипа считывает данные платежной карты покупателя и верифицирует трансакцию.

Каковы преимущества смартфона перед стационарным POS-терминалом в условиях, когда перманентно существует угроза отключения электроэнергии?

1. Мобильность и отсутствие физической привязки к рабочему месту продавца.

2. Интернет-подключение по мобильной сети. То есть, никаких проводов.

3. Высокая автономность. Для подзарядки аккумулятора смартфона подойдет обычный павербанк.

Проще говоря, с помощью смартфона можно будет принимать платежи в любом месте, чтобы поймать более или менее уверенный сигнал мобильной сети. Кроме того, благодаря высокой автономности гаджет сможет выполнять функцию POS-терминала, даже если электроснабжение не будет длительное время. Также у предпринимателя сохраняется возможность вести полноценный учет всех операций, поэтому у него нет проблем с налоговыми органами.

Устанавливаем приложение и настраиваем его

Одно из самых удобных и универсальных решений для приема платежей с помощью смартфона предлагает Приватбанк. Это приложение «Терминал», предназначенное именно для сегмента малого бизнеса.

Для установки приложения подходит смартфон, оснащенный NFC-чипом, работающим на ОС Android версии 8.0 и выше. Загрузить приложение можно через магазин PlayMarket .

Первым шагом станет создание аккаунта в личном кабинете « Терминала». При регистрации необходимо ввести ФИО предпринимателя и его контактные данные, название торговой точки и ее реквизиты – адрес, номер банковского счета, на который будут поступать платежи.

Чтобы принять платеж, необходимо войти в аккаунт. Далее следует указать сумму операции и ее наименование (например, «Хлеб», «Молоко» или «Стрижка мужская»). Все, после чего можно нажимать кнопку «Принять оплату». Покупателю остается только приложить свою банковскую карту к обратной стороне смартфона продавца и сделка будет завершена. Терминал сформирует электронный чек, который продавец может отправить клиенту в мессенджер, на электронную почту или по СМС.

Кстати, отдельно предприниматель в личном кабинете может делегировать своим сотрудникам разрешение на прием платежей. Им нужно будет только установить приложение на свои смартфоны. Это очень удобно, когда бизнес мобилен и связан, например, с доставкой. Курьер или водитель сможет получать оплату от клиентов без каких-либо ограничений.

Не платим лишнего, а разумно экономим

Приложение «Терминал» более выгодно для предпринимателя еще и с финансовой точки зрения. С одной стороны, абонплата за использование POS-терминала не так, чтобы очень высока – 300-400 грн в месяц. Но если в магазине не один, а несколько терминалов?

Простая экономика: за аренду трех терминалов предприниматель заплатит банку в год 14400 грн. Если учесть, что за использование приложения вообще нет абонплаты, то почему бы не сэкономить?

Что касается эквайринговых комиссий по транзакции, то по карте любого банка плата будет составлять лишь 1,3% суммы сделки, проведенной через «Терминал».

QR-код приходит на помощь

Впрочем, принимать платежи без электроэнергии можно даже без приложения. Нужно лишь предоставить покупателю уникальный QR-код, имеющий каждый POS-терминал ПриватБанка.

Чтобы сгенерировать QR-код, по которому будет производиться оплата, предприниматель может воспользоваться специальным Telegram-ботом @privatBank_acquiring_bot .

После запуска бота необходимо выбрать пункт «QR для оплаты» и ввести мерчант терминала. Мерчант – набор букв и цифр, содержащихся на чеке, выданном POS-терминалом. Начинается с S, например, S1240RWZ. QR-код сгенерирован и его можно распечатать.

Теперь, когда электроснабжение в магазине отсутствует, покупатель может со своего смартфона совершить платеж. Необходимо запустить приложение «Приват24», отсканировать QR-код, ввести сумму покупаемого товара и подтвердить оплату.

Продолжаем обслуживать клиентов всегда и везде

Если кратко подытожить, то главное преимущество при использовании смартфона в качестве POS-терминала – это возможность принимать платежи в любое время, независимо от того, есть электроснабжение или нет, и в любом месте, хоть среди улицы.

«Когда нет электричества, но есть мобильный интернет – «Терминал» станет самым простым и доступным вариантом принимать оплату картами и не отказывать клиенту в покупке. Еще один удобный способ получать безналичные платежи – QR-код с POS-терминала в нашем телеграмм-боте», – рассказывает член правления ПриватБанка по малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.

Ну а тот факт, что предприниматели все чаще предпочитают пользоваться смартфоном как POS-терминалом, лишний раз доказывает удобство такого инструмента.

«В ноябре в условиях аварийных отключений электричества количество пользователей сервиса «Терминал» выросло на 32% по сравнению с октябрем. А количество оплат бесконтактными картами и гаджетами через приложение в ноябре по сравнению с октябрем увеличилось на 17%», – комментирует Евгений Заиграев.

Все потому, что программа бесплатна, а настройка "Терминала" на смартфоне займет минут 10 максимум. И не нужно подписывать с банком никакие бумажные договоры и тратить время на поездки в отделение, отвлекаясь от своего бизнеса.