Український фінринок добровільно залишили вісім компаній

Національній банк України анулював ліцензії десяти небанківським установам та виключив з державного реєстру фінансових установ шість небанківських фінансових установ та ще три установи виключив з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мали право надавати окремі фінпослуги.

Як ідеться у повідомленні регулятора, такі рішення 13 квітня ухвалив його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії: ТОВ "Партнер Фінанс" (код ЄДРПОУ 38327699), "Сузір’я Фінанс" (39804515), "Брайт Фінанс" (42871183); "ФК "Геліос" (42322556), "Профіт Фінанс Груп" (44220653), "ТД "Агроальянс" (37303065), "Компанія "Альбіон (35396734) та "ТК "Астерра" (41096312).

"Брайт Фінанс", "ФК "Геліос" та "Профіт Фінанс Груп" виключено з реєстру фінустанов, а "ТД "Агроальянс", "Компанія "Альбіон" та ТОВ "ТК "Астерра" – з реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінпослуги.

Також на підставі поданих заяв анульовано ліцензії на надання коштів у позику, послуг з факторингу та фінансового лізингу ТОВ "Чінау" (раніше – "Бізнес Рітейл Груп", 39008887), а також ліцензій на послуги з фінлізингу ТОВ "ФК "Вінстар" (44630056).

В свою чергу, було виключено з реєстру у зв’язку з ухваленням НБУ рішення про анулювання (відкликання) в них усіх ліцензій ТОВ "Є-Пей" (36495136), "ФК Лео" (ЄДРПОУ) та "Є-Розстрочка" (38945107).

Окрім цього, НБУ повідомляє про застосування 17 квітня до кредитної спілки "Гарантія" (26157087) заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення з 18 квітня ліцензій на надання фінпослуг.

Причиною називається ненадання інформації та неподачу копії документів на вимогу НБУ, що перешкоджає регулятору здійснювати належний нагляд за діяльністю кредитної спілки. Останній дали термін на усунення порушення до 1 травня.