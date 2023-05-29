НБУ оштрафував "ШвидкоГроші": у чому причина

Національний банк України наклав на фінансову компанію ТОВ "Споживчий центр", більш відома під ТМ "ШвидкоГроші", що займається моментальним кредитуванням, штраф у розмірі 34 тис грн за результатами інспекційної перевірки.

Про це 29 травня повідомила пресслужба регулятора.

В НБУ пояснили, що штраф наклали за надання завідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Нацбанку.

"Таке рішення ухвалено 26 травня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку. Рішення набирає чинності з 29 травня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Компанія зобов'язана сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадємо, нещодавно НБУ запропонував Раді встановити граничні розміри процентних ставок на кредити, видані фінкомпаніями з мікрокредитування населення.

Йдеться про максимальний розмір реальної денної процентної ставки. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%,а НБУ пропонує зменшити її більш ніж втричі, зафіксувавши на рівні 0,8%"