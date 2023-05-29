НБУ оштрафовал "ШвидкоГроші": в чем причина

Национальный банк Украины наложил на занимающуюся моментальным кредитованием финансовую компанию "Потребительский центр", более известную под ТМ "ШвидкоГроші", штраф в размере 34 тыс грн по результатам инспекционной проверки.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ объяснили, что штраф наложили за предоставление заведомо недостоверной информации, а также непредоставление информации и непредставление документов по требованию Нацбанка .

"Такое решение принято 26 мая 2023 года по результатам инспекционной проверки Национального банка. Решение вступает в силу 29 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания обязана уплатить штраф в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним, недавно НБУ предложил Раде установить предельные размеры процентных ставок на кредиты, выданные финкомпаниями по микрокредитованию населения.

Речь идет о максимальном размере реальной дневной процентной ставки. Сегодня в Украине в среднем – это 2,5%, а НБУ предлагает уменьшить ее более чем втрое, зафиксировав на уровне 0,8%.