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Финансы
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Лицензию сервиса ZeCredit аннулировали: в НБУ объяснили решение

ZeCredit, нбу
Коллаж: Delo.ua

Национальный банк Украины аннулировал лицензию ООО "ФК "Инвеструм", предоставляющее краткосрочные кредиты под брендами ZeCredit и BananaCredit, на осуществление деятельности по предоставлению средств взаймы.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг по результатам внеплановой инспекционной проверки по защите прав потребителей финансовых услуг.

НБУ объясняет, что ООО нарушило требования действующего законодательства, а также нормативно правовые акты. Регулятор выяснил, что компания нарушает:

  • положения о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в ссуду;
  • правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки;
  • плошение об установлении дополнительных требований и урегулировании просроченной задолженности;
  • положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.

"Инвеструм" теряет лицензию с 25 мая 2023 года.

Напомним, недавно НБУ аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям, а еще шестерых исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

Так, ООО "Инком финанс" и ПО "Ломбард "Карат" были аннулированы все имеющиеся лицензии по их желанию. Также на основании поданных заявлений аннулирована лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу ООО "Коллект центр" и ООО "Клиринг финанс".

Автор:
Вита Молодан