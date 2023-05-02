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НБУ аннулировал лицензии двум страховым компаниям
Национальный банк Украины аннулировал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг двум страховщикам: ЧАО "АСКА" и ЧАО "АЗИНКО".
В связи с реорганизацией ЧАО "АСКА" и присоединения ее к ЧАО "УСО", указанному страховщику аннулирована последняя лицензия на осуществление страховой деятельности и исключена из Государственного реестра финансовых учреждений, сообщает Национальный банк Украины.
Согласно последней отчетности ЧАО "АСКА", объем страховых премий компании составлял 122,97 млн грн, стоимость активов – 357,38 млн грн, страховых резервов – 161,56 млн грн.
Другому страховщику ЧАО "АЗИНКО" аннулирована часть лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) на основании поданного заявления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, ЧАО "АЗИНКО" были аннулированы лицензии на осуществление:
- добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений;
- добровольного страхования имущества [кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)];
- добровольного страхования от несчастных случаев;
- добровольного медицинского страхования (непрерывного страхования здоровья);
- обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса
Согласно последней отчетности ЧАО "АЗИНКО" объем страховых премий компании составил 9,1 млн грн, активы по балансу – 79,27 млн грн, страховые резервы – 0,17 млн грн, доля рынка компании по страховым премиям – 0,03%.
Напомним, Национальный банк Украины аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).