НБУ аннулировал лицензии двум страховым компаниям

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг двум страховщикам: ЧАО "АСКА" и ЧАО "АЗИНКО".

В связи с реорганизацией ЧАО "АСКА" и присоединения ее к ЧАО "УСО", указанному страховщику аннулирована последняя лицензия на осуществление страховой деятельности и исключена из Государственного реестра финансовых учреждений, сообщает Национальный банк Украины.

Согласно последней отчетности ЧАО "АСКА", объем страховых премий компании составлял 122,97 млн грн, стоимость активов – 357,38 млн грн, страховых резервов – 161,56 млн грн.

Другому страховщику ЧАО "АЗИНКО" аннулирована часть лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) на основании поданного заявления.

В частности, ЧАО "АЗИНКО" были аннулированы лицензии на осуществление:

добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений;

добровольного страхования имущества [кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)];

добровольного страхования от несчастных случаев;

добровольного медицинского страхования (непрерывного страхования здоровья);

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса

Согласно последней отчетности ЧАО "АЗИНКО" объем страховых премий компании составил 9,1 млн грн, активы по балансу – 79,27 млн грн, страховые резервы – 0,17 млн грн, доля рынка компании по страховым премиям – 0,03%.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал компании "Просто-Страхование" лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).