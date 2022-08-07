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АМКУ разрешил страховщику ВУСО купить у Ахметова его компанию АСКА
4 августа Антимонопольный комитет предоставил закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Альтитуда" разрешение на концентрацию контрольного пакета акций ПАО "Украинская акционерная страховая компания "АСКА". Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Отметим при этом, что еще 12 июля компания по управлению активами "Альтера Эссет Менеджмент" сообщила на портале данных эмитентов ценных бумаг Smida, что планирует в интересах фонда "Альтитуда" купить 99,59% акций СК "АСКА".
В свою очередь, бенефициарами фонда "Альтитуда" являются те же люди, которые владеют страховой компанией ВУСО - Михаил Назарчук и Алексей Шуба.
Напомним, что ВУСО еще в ноябре 2021 года сообщала о намерениях приобрести АСКА и о предварительной договоренности своих акционеров по этой сделке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там указывали, что объединенная компания сохранит название, но будет иметь бренд VUSO латиницей и, собственно, станет крупнейшим страховщиком с украинским капиталом. Сообщалось, что слияние, в частности, позволит увеличить присутствие ВУСО в корпоративном сегменте страхования за счет длительных отношений АСКА с крупными клиентами этого сектора, а также выйти на рынок международного страхования "Зеленая карта".
ВУСО работает на украинском рынке с 2001 года, сейчас владеет 50 лицензиями: 34 – на добровольные и 16 – на обязательные виды страхования. По данным на сайте компании, она имеет 31 представительство по всей Украине.
АСКА же была первой частной СК в Украине, входит в портфель финансово-промышленной группы SCM Рината Ахметова. На сайте компании до сих пор отмечено, что на начало 2020 года у нее было 2,9 тысячи корпоративных и более 200 тысяч частных клиентов, лицензии на 19 видов добровольного и 20 видов обязательного страхования.
Однако Национальный банк Украины 22 декабря 2021 аннулировал с 4 января 34 лицензии АСКА на осуществление страхования на основании заявления самой компании, оставив ей лишь возможность обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.