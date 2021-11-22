ВУСО купит у Ахметова страховую компанию АСКА

Акционеры страховой компании ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке компании АСКА. Как говорится в сообщении ВУСО, объединенная СК будет работать под брендом VUSO и станет крупнейшей с украинским капиталом.

Как отмечает страховщик, на конец сентября ее активы составляли 903 млн грн, а активы АСКА - 501,2 млн грн, а объем страховых премий за январь-сентябрь составил соответственно 1,24 млрд грн и 853,8 млн грн.

"Кооперация компаний для совместной деятельности положительно скажется на развитии украинского страхового рынка. Благодаря этому сотрудничеству качество предоставляемых услуг перейдет на новый уровень", - обещают в ВУСО.

В то же время все обязательства перед партнерами и клиентами компании АСКА будут сохранены и продолжат выполняться в полном объеме.

Слияние, в частности, повзолит увеличить присутствие ВУСО в корпоративном сегменте страхования за счет длительных отношений АСКА с крупными клиентами этого сектора, а также выйти на рынок международного страхования "Зеленая карта".

ВУСО работает на украинском рынке с 2001 года, имеет 33 лицензии на добровольные и 17 на обязательные виды страхования. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании, имеет 35 представительств по всей Украине.

АСКА же была первой частной СК в Украине, входит в портфель финансово-промышленной группой SCM Рината Ахметова. На начало 2020 года у нее было 2,9 тысячи корпоративных и более 200 тысяч частных клиентов. АСКА имеет лицензии на 19 видов добровольного и 20 - обязательного страхования.

Напомним при этом, что Ахметов намерен нарастить активы на банковском рынке: его Первый украинский международный банк собирается купить у поляков Идея Банк.