ПУМБ согласовал условия покупки АО "Идея Банк"

Первый украинский международный банк достиг договоренности с польской финансовой группой Getin Holding S.A. по ключевым условиям приобретения полного пакета акций АО "Идея Банк". Об этом сообщает пресс-служба ПУМБ.

Сделку планируется завершить до конца 1 квартала 2022 года после получения разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. В ПУМБ считают, что покупка АО "Идея Банк" поспособствует развитию розничного бизнеса и корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.

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"Наша цель — синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции "Идея Банк" в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", — прокомментировал Сергей Черненко, глава правления ПУМБ.

Он отметил, что после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" в качестве отдельной юридической структуры, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. Интеграции будет проходить поэтапно в течении 3-5 лет.

Напомним, ПУМБ — крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Он входит в инвестиционную группу компаний SCM, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Акционер АО "Идея Банк" — польская финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Учреждение обслуживает более 400 тысяч частных клиентов.

Ранее сообщалось, что ценник на "Идея Банк" может превышать размер его капитала.