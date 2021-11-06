Ахметов хочет купить еще один украинский банк — СМИ

Бизнесмен Ринат Ахметов, являющийся богатейшим человеком Украины и владельцем Первого украинского международного банка, хочет купить Идея Банк, входящий в польскую финансовую группу Getin Holding. Как пишет Forbes.ua, такую информацию подтверждают в пресс-служба ПУМБ.

Отмечается, что сделка пока не заключена, однако в ближайшие дни стороны, вероятно, заявят Национальному банку Украины о намерении нового инвестора купить Идея Банк, прогнозируют в самом НБУ.

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Как сообщили изданию сразу два собеседника на финансовом рынке, знакомых с готовящимся соглашением, стороны "дошли до финального этапа".

При этом в конце декабря 2019 года владелец Getin Holding договорился с инвестиционной компанией Dragon Capital Томаша Фиалы о продаже банка за 1,37 млрд грн, однако та сделка в итоге не состоялась.

В настоящее время ценник на банк может превышать размер его капитала — 1,2 млрд грн (около 46 млн долларов по текущему курсу), согласно отчету компании за третий квартал 2021 года.

"Банк стоит минимум капитал, потому что неплохо зарабатывает на потребительском кредитовании. И рынок растет. Такой банк не может стоить дешево", — прокомментировал аналитик ICU Михаил Демкив.

Более высокую оценку Идея Банка не исключил и бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз, указавший диапазон в 1-1,25 капитала банка. Верхний предел этого коридора соответствует 1,42 млрд грн (около 54 млн долларов).

Как отмечает Forbes, переговоры о покупке Идея Банка вела и группа ТАС Сергея Тигипко, однако не увидела перспектив такой сделки. Как заявил председатель наблюдательных советов Таскомбанка и Универсал Банка Сергей Попенко, "покупать неинтересно, если нет понимания, что история взлетит".

Идея Банк — один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как Коммерческий банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатья (Прикарпатлесбанк). В июне 2007 года его купила Getin за 103 млн грн — свыше трех капиталов банка на тот момент.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Идея Банк занимает 32 место из 71 действующих украинских банков по размеру активов. За январь-сентябрь финучреждение получило 419 млн грн прибыли — в пять раз больше, чем в 2020 году.

При этом суммарно украинские банки за этот период увеличили свою прибыль "лишь" на 37%, хотя этот заработок оказался наибольшим за десять лет.

ПУМБ же занимает седьмое место по активам в банковской системе. Это крупнейший украинский банк, не являющийся государственным и не имеющий иностранного капитала. 100% финучреждения с уставным фондом 4,78 млрд грн владеет Ахметов через свой холдинг СКМ.

В январе-сентябре банк заработал 3 млрд грн, или в полтора раза больше аналогичного показателя в 2020 году. При этом у ПУМБ уже был опыт слияния с другими финучреждениями — с корпоративным Донгорбанком в 2011 году и розничным банком "Ренессанс Капитал" в 2015 году.