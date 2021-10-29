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Банки 1 час назад

Украинские банки в январе-сентябре заработали наибольшую сумму за 10 лет

Среди 71 оставшегося в стране банка убыточными в этом году являются лишь семь

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В январе-сентябре украинские банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года (37,6 млрд грн).

Как отмечается в сообщении Национального банка Украины, этот результат оказался наилучшим за соответствующие периоды в течение десяти лет подряд.

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Рентабельность капитала банковского сектора при этом возросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за девять месяцев они снизились в общей сложности более чем на 60% к аналогичному периоду 2020 года (до 7,66 млрд грн против 20,85 млрд).

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Отмечается, что банки продемонстрировали высокую операционную эффективность, существенно увеличив процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

"Чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами 35% и 28% соответственно в годовом исчислении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций. Операционные доходы банков с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски", — указывают в НБУ.

По состоянию на 1 октября из 71 платежеспособного банка 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что значительно перекрыло убытки семи остальных банков на общую сумму 0,3 млрд грн.

Напомним также, что в середине октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка.

Источник фото: Depositphotos

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