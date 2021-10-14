Fitch подтвердило позитивный рейтинг украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Как передает "Интерфакс-Украина", рейтинг устойчивости (VR) Укрэксимбанка повышен до "b-" с "ccc +", тогда как Ощадбанка и Укргазбанка подтвержден на уровне "b-", а ПриватБанка — "b".

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Кроме этого, Fitch повысило рейтинг еврооблигаций Укрэксимбанка с "CCC-" до "CCC".

Повышение рейтинга устойчивости Укрэксимбанка в Fitch пояснили снижением давления на уязвимую капитальную позицию финучреждения за счет выхода на прибыльность, снижения доли "плохих" кредитов и уменьшения подверженности рыночному риску.

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Fitch в качестве позитива отмечает повышение прибыльности украинских банков в первом полугодии текущего года.

В случае Укргазбанка агентство указывает на значительную долю кредитов сектору возобновляемых источников энергии, что составляет 21% валовых кредитов банка. По данным Fitch, кредиты производителям возобновляемой энергии были реструктурированы из-за просрочки платежей в первом-третьем кварталах прошлого года от НЭК "Укрэнерго".

"Несмотря на значительное улучшение ежемесячных расчетов со стороны госкомпании с августа 2020 года, просроченная дебиторская задолженность остается непогашенной, и нельзя исключать задержки платежей по контрактам в среднесрочной перспективе", — отмечают в агентстве.

Напомним, в начале августа агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, определив его на уровне "B".

Ранее Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.