Fitch прогнозирует дальнейший рост мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мировой экономики на 6,3%.

Как говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), это может произойти благодаря поступающим макроэкономическим данным, более быстрому открытию сектора услуг в США и Европе, а также мерам поддержки со стороны властей сообщает "Интерфакс-Украина".

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По данным агентства, это немного больше, чем прогнозировалось в марте (6,1%).

В частности, ВВП США, по итогам текущего года увеличится на 6,8% (ранее 6,2%), Китая — на 8,4% (без изменений), Еврозоны — на 5% (ранее 4,7%), Великобритании — на 6,6% (ранее 5%).

В то же время, прогноз роста ВВП Японии был понижен до 2,5% с 3,6%, развивающихся стран без учета Китая — до 5,9% с 6%.

В Fitch отметили активизацию в секторе услуг в Европе и США в последние месяцы "на фоне снижения новых случаев заражения COVID-19, роста темпов вакцинации и смягчения ограничений".

Кроме этого, с момента публикации прошлого прогноза Германия и Италия объявили о новых значительных мерах финансовой поддержки. "Мы также включили в наш прогноз по США предварительную оценку влияния инфраструктурного плана президента США Джо Байдена", — говорится в GEO.

Fitch также значительно повысило прогноз инфляции в США и в мире. Агентство теперь ожидает, что инфляция в США к концу года будет составлять 4,1%. К концу следующего года ожидается ее снижение до 2,2%, а в 2023 году — подъем до 2,5%.

Напомним, в феврале международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%.

Ранее сообщалось, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

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