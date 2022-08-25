Ахметов продал страховую компанию "АСКА"

Инвестиционная группа SCM, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, объявила о закрытии сделки по продаже страховой компании "АСКА". Новым владельцем стал страховщик "Вусо". Сумма и условия сделки не разглашаются.

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Об этом говорится в заявлении SCM Group.

Отмечается, что страховая компания "Вусо" будет заниматься дальнейшим развитием этого бизнеса путем объединения двух компаний под единым брендом Vuso.

Также в SCM Group сообщили, что все обязательства перед клиентами и партнерами "АСКА" сохраняются – они будут выполняться в полном объеме с дополнительными сервисами и продуктами.

"Выход из страхового бизнеса, объявление о котором было еще осенью 2021 года, полностью соответствует стратегии фокусировки инвестиционного портфеля SCM. В финансовом секторе мы продолжим развитие и инвестиции в наш банковский бизнес", – отметил инвестиционный директор SCM Сергей Зузак.

По согласованию сторон сумма и условия соглашения не разглашаются.

Отметим, Vuso работает на рынке страхования с 2001 года. Имеет 50 лицензий.

АСКА – первая частная страховая компания, которая появилась в независимой Украине и работает более 30 лет (она была основана в 1990 году). На ноябрь 2021 года она имела 39 лицензий.

Ранее Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, отметив, что такое решение продиктовано законом против олигархов.

"Медиа Группа Украина" (МГУ), принадлежавшая бизнесмену, предложит остающиеся у нее активы для продажи или аренды на рыночных условиях.