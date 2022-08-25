Ахметов продав страхову компанію "АСКА"

Інвестиційна група SCM, що належить бізнесмену Рінату Ахметову, оголосила про закриття угоди з продажу страхової компанії “АСКА”. Новим власником став страховик "Вусо". Сума та умови угоди не розголошуються.

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Про це йдеться в заяві SCM Group.

Зазначається, що страхова компанія "Вусо займатиметься подальшим розвитком цього бізнесу шляхом об'єднання двох компаній під єдиним брендом Vuso.

Також в SCM Group повідомили, що всі зобов'язання перед клієнтами та партнерами "АСКА" зберігаються – вони будуть виконуватись у повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами.

"Вихід із страхового бізнесу, оголошення щодо якого було ще восени 2021 року, повністю відповідає стратегії фокусування інвестиційного портфелю SCM. У фінансовому секторі ми продовжимо розвиток та інвестиції у наш банківський бізнес", – зазначив інвестиційний директор SCM Сергій Зузак.

За погодженням сторін сума та умови угоди не розголошуються.

Зазначимо, Vuso працює на ринку страхування з 2001 року. Має 50 ліцензій.

АСКА – перша приватна страхова компанія, яка з'явилася у незалежній Україні та працює понад 30 років (її було засновано 1990 року). Станом на листопад 2021 року вона мала 39 ліцензій.

Раніше Рінат Ахметов повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу, зазначивши, що таке рішення продиктоване законом проти олігархів.

"Медіа Група Україна" (МГУ), яка належала бізнесмену, запропонує активи, що залишаються у неї, для продажу або оренди на ринкових умовах.